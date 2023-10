MS Gföhl: Jubiläums-Berufsinfo-Tag war voller Erfolg

Bereits zum zehnten Mal fand der Berufsinformationstag in der MS und der PTS Gföhl statt. Die Veranstaltung wurde wieder von den Berufsinformationslehrerinnen Helga Schön und Astrid Denk in Kooperation mit der Volksbank NÖ und der Gföhler Wirtschaft organisiert. Die Schüler der dritten und vierten Klassen der MS Gföhl nutzten die Gelegenheit - ebenso wie zahlreiche Jugendliche und ihre Eltern umliegender Schulen, um sich über das Jobangebot der Region zu informieren.

Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung

Die große Bedeutung der Berufsinfo-Veranstaltung für den Schulstandort Gföhl und die regionale Wirtschaft wurde durch die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste unterstrichen: Direktor Mario Simlinger hieß die Bürgermeister Ludmilla Etzenberger (Gföhl), Franz Aschauer (Jaidhof) und Josef Graf (Krumau am Kamp) willkommen und durfte zudem den Bezirksstellenleiter der WK NÖ, Holger Lang-Zmeck, sowie Gföhler Wirtschaft-Vize Ulrike Huber, WK-Krems-Obmann Thomas Hagmann und Schulqualitätsmanagerin Andrea Strohmayer begrüßen. Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister übermittelte den Schülern eine Video-Grußbotschaft. Besonderer Dank ging an Volksbank-Eigentümer-Vertreter Herbert Aumüller als Sponsor der Veranstaltung.

Gföhler Messe mit besonderer familiärer Atmosphäre

35 Betriebe der Region präsentierten sich in „familiärer“ Atmosphäre an Ständen in der Schulbibliothek und informierten über die von ihnen angebotenen Lehrberufe. Die Jugendlichen zeigten großes Interesse, um einen Blick hinter die Kulissen ihrer Traumberufe zu ergattern und in die Berufswelt zu schnuppern. Das Spektrum der anwesenden Branchen reichte von der Bauwirtschaft, über den Lebensmittelbereich, Gartenbau bis hin zum Dienstleistungssektor, der unter anderen von Banken, Friseuren, dem Einzelhandel und Optikern repräsentiert wurde.

Am Stand vom "Michl", Spenglermeister Michael Hauer, konnten die Schüler Pfeifen aus Blech basteln. Mit dabei waren unter anderem Niklas Haider und Lukas Assfall (von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Technische Berufe im ständigen Wandel

Vor allem technische Berufe sind sehr gefragt: So informierte die ÖBB über ihr Lehrberufsangebot, wie Gleisbau- oder Mechatronik-Automatisierungstechniker. Große Affinität ist ebenso in den Berufen Elektroinstallationstechniker und Kfz-Techniker gefragt - der Boom von erneuerbaren Energieträgen und der Ausstieg vom Verbrennermotor erfordern laufendes Lernen und das Beherrschen neuer Technologien.

„Virtual Reality“ auch in der Mitarbeiterausbildung im Einsatz

Die fortschreitende Digitalisierung und die Verfügbarkeit neuer Lernmöglichkeiten und Medien macht auch bei der Lehrlingsausbildung nicht Halt: So kommt in der Volksbank NÖ bei der Mitarbeiter-Ausbildung „Virtual Reality“ (VR) zum Einsatz. Mit der multimedialen VR-Brille wird der Auszubildende in eine vom Computer generierte „Wirklichkeit“ versetzt, in welcher zum Beispiel Gespräche mit Kunden zu verschiedenen Themen geübt werden können. Die Schüler in Gföhl konnten die VR-Brille live testen. Weiters konnten die Schüler vor Ort mit Sabine Felberbauer, Mitarbeiterin der Personalabteilung der Volksbank NÖ, Bewerbungsgespräche üben.

Poly-Schüler organisierten großes Buffet

Die Schüler der PTS Gföhl sorgten für die Verpflegung der Besucher und luden zu einem bemerkenswerten Buffet ein. Die Gföhler Poly-Schüler sind bei regionalen Betrieben als Arbeitnehmer sehr gefragt. Fast alle PTS-Schüler der letzten Jahre hatten zum Schulschluss einen fixen Ausbildungsplatz in der Privatwirtschaft in der Tasche.