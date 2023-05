SMS Gföhl wieder Landesmeister!

Nach den fulminanten Erfolgen bei den Landes- und Bundesmeisterschaften in der Leichtathletik im Vorjahr, holten die Schüler der SMS Gföhl bei den Landesmeisterschaften der Sport-Schwerpunktschulen, die am 16. Mai in Amstetten ausgetragen wurden, wieder Top-Platzierungen.

Die SMS Gföhl ging in beiden Altersklassen (2008 und jünger sowie 2011 und jünger) mit je einem Mädchen- und einem Burschen-Team an den Start. Zu absolvieren galt es im Leichtathletik-Dreikampf einen 60-Meter-Lauf, Weitsprung und Wurf. Ein Team bestand aus sechs Schülern.

SMS Gföhl und SMS Mautern mit guten Mannschaftsleistungen

Das Burschen-Team der SMS Gföhl der Jahrgänge 2008 und jünger errang mit 9.753 Punkten in der Mannschaftswertung souverän den ersten Platz vor der SMS Leopoldsdorf (9.180 Punkte) und der SMS Wiener Neustadt (9.175 Punkte).

Das Mädchen-Team der SMS Gföhl musste sich in der Mannschaftswertung nur der SMS Scheibbs geschlagen geben. Auf Platz drei landete die Mädchen-Mannschaft der SMS Waidhofen, Vierter wurde das Team der Mittelschule Mautern.

Top-Leistungen der Gföhler Schüler in der Einzelwertung

Tobias Pemmer errang mit 1.934 Punkten in der Einzelwertung die Goldmedaille, Emanuel Halm landete auf Platz fünf. Emanuel war der „Überflieger“ des Tages: Er stellte mit 5,39 Meter den Tagesrekord beim Weitsprung auf. Marie Hofbauer sprang 4,57 Meter weit und holte damit die zweitgrößte Weite des Tages bei den Mädchen. Erstklässler Dominik Willner errang in der Altersklasse 2011 und jünger den ersten Platz in der Gesamtwertung.

SMS Gföhl wieder bei Bundesmeisterschaften mit dabei

Die Landesmeister der SMS Gföhl reisen im Juni nach Feldkirchen in Kärnten, um Niederösterreich wieder beim Bundesfinale zu vertreten.

Die Schüler der SMS Gföhl mischten bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Amstetten ordentlich auf. Mit dabei: SMS-Sportkoordinator Jürgen Surböck (vorne). Foto: SMS Gföhl, Petra Draxl

