Lichtenau: Seit 50 Jahren Berichterstatter

Seine Tätigkeit als Lokalberichterstatter startete der Lichtenauer Richard Rauscher im Jahr 1971, als er als Gemeindesekretär der Marktgemeinde aufgenommen wurde. Nach Abschluss der Zusammenlegung von elf ehemals selbstständigen Gemeinden per 1. Jänner 1971 war er der erste hauptberuflich Bedienstete im Gemeindeamt. Ein Jahr später wurde er zum Obersekretär ernannt, was heute dem Amtsleiter entspricht.

„Sehr bald nach meinem Dienstantritt kam ich zur Erkenntnis, dass Zeitungsberichte aus den 18 Ortschaften der Marktgemeinde Lichtenau kaum vorhanden waren“, so Rauscher. „So begann ich mit fallweisen Berichten über Gemeindeprojekte. Bald stieg mein Interesse für die Öffentlichkeitsarbeit – ich dehnte die Berichterstattung auf den gesellschaftlichen Bereich und Veranstaltungen aus.“

Zu einem seiner größten Berichte der ersten Jahre zählte die Gründung des SVU Lichtenau im Jahr 1974 und die Eröffnung des ersten Sportplatzes.

In den 1970er- und 1980er-Jahren wurden die Berichte und Fotos per Post gesandt, per Boten beziehungsweise von Rauscher persönlich in die Kremser NÖN-Redaktion gebracht. „Dies geschah je nach Dringlichkeit. Später brachte ich das Material auch manchmal bei NÖN-Langzeitredakteur Karl Braun in Gföhl vorbei“, so der Jubilar, der vor Kurzem seinen 70. Geburtstag feierte. Mit Einführung der Faxgeräte konnten später zumindest Berichte ohne Fotos rasch an die Redaktion übermittelt werden. Die fortschreitende Digitalisierung – digitale Fotografie und Mailübermittlung – ging mit einer intensiveren Berichterstattung einher.

In 50 Jahren rund 5.000 Berichte verfasst

„Ich schätze, dass ich rund 5.000 Berichte geschrieben habe. Allein seit 2011 waren es 1.800 – in dieses Jahrzehnt fielen auch viele Veranstaltungen für den neu eröffneten Karikaturengarten in Brunn am Wald und das Museum „Der Bauer als Selbstversorger“ in Lichtenau.

„Ich habe mich immer bemüht, genau zu recherchieren und seriös zu berichten – nichtsdestotrotz ist mir aber auch einmal ein skurriler Irrtum passiert: Bei der Meldung eines 90. Geburtstages an die Personalia habe ich eine Person verwechselt. Es gab aber keine Resonanz, sodass der peinliche Irrtum glimpflich ausgegangen ist!“, so der Profi-Lokalreporter.

Die Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit in der Marktgemeinde Lichtenau wird fortan die Gemeindebedienstete Alice Steinmüller übernehmen.