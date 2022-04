Krems: Kulturplan für Stadt mit Zukunft

Werbung

Dass Krems mehrmals die Auszeichnung „zukunftsfähigste Stadt Österreichs“ erhalten hat, sei „Ansporn und Auftrag“: Das betonte Bürgermeister Reinhard Resch bei der Präsentation des „KremserKulturPlans 2030“ in der Dominikanerkirche. Als ein wesentlicher Schlüssel zur Weiterentwicklung der Stadt gilt die Kultur.

Der Kulturplan ging aus der von Siglinde Lang erarbeiteten „KremserKulturStudie 2030“ hervor und beinhaltet Leitlinien für die Kulturarbeit der nächsten Dekade. Zentrale Elemente: die verstärkte Nutzung des öffentlichen Raums und mehr Partizipation. Ganz wichtig ist die Förderung junger Talente in der Bildungsstadt Krems: Die Jugendkultur soll gestärkt und die freie Szene unterstützt werden, wie Kulturamtsleiter Gregor Kremser erklärte. So wurde das Förderprogramm „Bright Young Things“ ins Leben gerufen, und am 21. April wird in der St.-Paul-Gasse 10 das Jugendkulturzentrum eröffnet.

Auch sonst hat sich zuletzt viel getan – von der Neuaufstellung und Digitalisierung des Stadtarchivs bis zur Kulturplattform Krems. Die städtischen Kulturausgaben werden jetzt nach dem LIKUS-System strukturiert. Das soll Vergleichbarkeit und Transparenz schaffen, wie Kultur-Bereichsleiterin Doris Denk ausführte.

Für die Umrahmung der Präsentation, bei der zahlreiche Repräsentanten der Kremser Kulturszene zu Wort kamen, sorgte Anna-Maria Mayrhofer, am Klavier begleitet von Klaus Bergmaier. Die junge Sängerin wird in der Musikschule Krems ausgebildet und gewann bereits mehrere Preise bei internationalen Gesangswettbewerben.

