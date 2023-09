Stadt Krems hat neuen Finanzdirektor

Die Stadt Krems hat einen Nachfolger für Karl Rauscher gefunden. Markus Holzinger übernimmt die Leitungsagenden des langjährigen Finanzdirektors am Magistrat, der seit Juli den neu gegründeten Bereich Facility- und Energiemanagement aufbaut. Im Verantwortungsbereich des 43-jährigen Finanzexperten liegen künftig auch Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und das Steueramt.

Holzinger absolvierte nach der Matura am Kremser Piaristengymnasiumdas Studium der Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien. Während seiner bisherigen Berufslaufbahn war er unter anderem mehrere Jahre lang in einer internationalen Wirtschaftsprüfungskanzlei tätig sowie in unterschiedlichen Leitungspositionen im Finanzbereich, sowohl in der Privatwirtschaft als auch im öffentlichen Sektor.

Der gebürtige Kremser freut sich auf seinen neuen Job, den er mit Beginn des Monats antrat: „Krems ist eine sich erfolgreich entwickelnde und vielfach ausgezeichnete Stadt. Auch die Finanzsituation der Stadt hat sich in den letzten Jahren durch umsichtiges Wirtschaften sehr beeindruckend gezeigt. So war und ist es möglich, Spielräume für die Umsetzung neuer Projekte zu schaffen.“