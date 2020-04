Alle 19 Mandatare – je neun der SPÖ und der ÖVP sowie Bürgerlisten-Solist Ernst Thaller – waren diesmal anwesend, als die konstituierende Sitzung unter Einhaltung der Vorschriften (Abstand, Masken) im Festsaal über die Bühne ging.

Eine Woche zuvor war die Sitzung ja wegen der geschlossenen Abwesenheit der ÖVP-Fraktion geplatzt.

"Oldboy" weist Kritik zurück

Altersvorsitzender SPÖ-Gemeinderat Heribert Schnabl (70) nahm vor der Angelobung der Mandatare zur kritischen Äußerung des ÖVP-Obmannes Jürgen Meier (gegenüber der NÖN) Stellung, der nach der geplatzten Sitzung gemeint hatte, auch ihm, Schnabl, wäre es angestanden, zu Hause zu bleiben. „Ich bin bereit, auch in Ausnahmefällen meiner Aufgabe nachzukommen.“ Er sei auch in seinem früheren Job (als Polizist, Anm.) gewohnt gewesen, „Gesetze zu befolgen und auch durchzusetzen“.

Taktik-Schachzug der SPÖ

Bei der Wahl des Bürgermeisters, zu der die SPÖ den amtierenden Christian Kopetzky vorschlug, die ÖVP aber auf einen offiziellen Vorschlag verzichtete, erhielt der SPÖ-Kandidat zehn der 19 Stimmen. Neun entfielen auf den ÖVP-Spitzenkandidaten Jürgen Meier. Taktisch agierte die SPÖ dann beim Vorschlag, die Zahl der geschäftsführenden Gemeinderäte von fünf auf sechs zu erhöhen. Sie verhinderte so, dass die ÖVP (als stimmenstärkste Partei aus der Wahl hervorgegangen) dort mit 3:2 eine Mehrheit erreichen konnte.

ÖVP mahnte zum Sparen

Kopetzky begründete die Aufstockung mit der Mehraufwand und dem Umstand, dass er selbst keinen Ausschuss mehr führen werde, um sich nicht erneut dem Vorwurf aussetzen zu müssen, zu wenige Sitzungen einzuberufen. Von Seiten der ÖVP wurde argumentiert, dass man angesichts eines gestiegenen Schuldenstandes sparen müsse. ÖVP-Mann Wolfgang Ettenauer bezifferte den Mehraufwand für einen zusätzlichen „Geschäftsführer“ mit „20.000 bis 25.000 Euro in den nächsten fünf Jahren“. ÖVP-Mann Andreas Schuster: „Der Spargedanke sollte im Vordergrund stehen!“

Alte ÖVP-Idee realisiert

Neben Kopetzky argumentierte auch der bisherige Vizebürgermeister Ernst Thaller (Bürgerliste) für die Vergrößerung des Vorstandes. „2005 und 2010 war es die ÖVP, die verlangt hat, die Zahl auf sechs zu erhöhen!“ Es sei gut, den wichtigen Bereich Infrastruktur in die Hände eines eigens dafür vorgesehenen Vorstandsmitglieds zu geben. Die Abstimmung über die Erhöhung endete mit 10:9 dafür.

Thomas Berger neuer Vize

Bei den weiteren Wahlgängen wurden dann die drei Vorstandsmitglieder der SPÖ (Thomas Berger, Barbara Hauswirth und Klaus Zierlinger) – alle mit 19 – sowie die drei der ÖVP (Jürgen Meier, Wolfgang Ettenauer und Andreas Schuster) mit jeweils 18 Stimmen in ihre neuen Aufgaben berufen. Das gleiche Bild wie bei der Bürgermeisterwahl zeigte sich bei der Kür des (neuen) Vizes Thomas Berger von der SPÖ. Er erhielt zehn der 19 Stimmen, die anderen neun entfielen auf ÖVP-Mann Jürgen Meier.

Kopetzky: "Vergessen können!"

Im Prüfungsausschuss hat die ÖVP mit 3:2 eine Mehrheit und wird auch den Vorsitzenden stellen. Dort trat die SPÖ einen ihrer beiden Sitze an Bürgerlisten-Mann Thaller ab. In seinen Abschlussworten rief der wiedergewählte Gemeindechef Christian Kopetzky zur Zusammenarbeit auf und meinte in Bezug auf die schwer wiegenden Vorwürfe gegen ihn und sein Team im Zuge der Anfechtung der Wahl durch die ÖVP: „Man muss vergessen können.“

