Änderungen in ÖVP: Rückzug aus Gemeinderat

Werbung

Berufliche und persönliche Gründe führt ÖVP-Parteiobmann Jürgen Meier für seinen Rückzug aus dem Gemeinderat seiner Heimatgemeinde an. Die Funktion des Gemeindeparteiobmannes will er weiterhin bekleiden. Meier: „Ich kann und möchte keine halben Sachen machen, deshalb habe ich mich entschlossen, meine Funktionen in der Gemeinde zurückzulegen!“

Meier ist seit 2010 für die ÖVP Lengenfeld im Gemeinderat vertreten. Im Oktober 2014 wurde er geschäftsführender Gemeinderat und im Oktober 2019 hat er die Führung der Partei übernommen. Er ging bei den Gemeinderatswahlen 2020 als Bürgermeisterkandidat ins Rennen. Hier konnte Meier die Stimmenmehrheit für die ÖVP zurückerobern – nur wenige Stimmen fehlten zum Bürgermeistersessel. Eine Anfechtung der Wahl brachte nicht den erhofften Erfolg.

Jürgen Meier führte den Vorsitz im Ausschuss „Gemeindebetriebe“ und war Obmann-Stellvertreter im Infrastruktur-Ausschuss. Meier war zudem EU-Gemeinderat. Als Nachfolger für die Position des Obmanns im Ausschuss „Gemeindebetriebe“ hat die Lengenfelder ÖVP den bisherigen Gemeinderat Christian Eilenberger nominiert. Dieser soll somit zum geschäftsführenden Gemeinderat und in den Gemeindevorstand aufrücken. Eilenberger soll auch Meiers Nachfolger im Infrastruktur-Ausschuss sein.

Für die Funktion des EU-Gemeinderates hat die ÖVP Lengenfeld Wolfgang Ettenauer vorgeschlagen. Durch Meiers Rückzug aus dem Gemeinderat wurde ein Mandat der ÖVP Lengenfeld frei, das mit Simone Halmschlager besetzt werden soll. Meier hat sich in den letzten Monaten vor allem bei der Planung und Gestaltung des Dorfplatzes und des Schulgartens der Volksschule Lengenfeld engagiert und beide Projekte fertiggestellt.

Die Beschlüsse für die Neubesetzungen sind in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend – nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe der Kremser NÖN – gefallen.

