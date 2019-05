Am vergangenen Samstag fand in Lengenfeld die Landeskonferenz der SPÖ-Bauern mit Vertretern aus ganz Niederösterreich statt.

Das war aber nicht „nur“ eine Landeskonferenz, sondern es endete auch eine Ära: Der längstdienende Landesvorsitzende der SPÖ-Bauern, der Lengenfelder Josef „Etzi“ Etzenberger, legte nach 18 Jahren an der Spitze die Führung zurück. Ihm folgte Ernst Wagendristel, ein Marchfelder aus Weikendorf im Bezirk Gänserndorf.

Schon fast 50 Jahre in der Politik tätig!

Etzenberger ist schon seit 1970 politisch tätig: zunächst als Vorsitzender der „Jungen Generation“ in Langenlois, ab 1975 bis 2000 im Gemeinderat von Lengenfeld, von 1976 bis 2016 als Vorsitzender der SPÖ in Lengenfeld, seit 1980 im Landesvorstand der SPÖ-NÖ-Bauern, seit 1998 als Vorsitzender des Pensionistenverbandes Lengenfeld und seit 2001 als Landesvorsitzender der SPÖ-NÖ-Bauern.

Seit 2012 ist Etzenberger sogar Bundesvorsitzender der SPÖ Bauern. Diese Funktion wird Etzenberger auch vorläufig behalten. Im Landesvorstand bleibt „Etzi“ ebenfalls: Er wurde zum „Ehrenvorsitzenden“ ernannt. SPÖ-NÖ-Landesvorsit-zender Franz Schnabl, der Kremser Bürgermeister Reinhard Resch und SPÖ-NÖ-Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Günther Sidl, streuten „Etzi“ Rosen für seine Leistungen.

Einstimmiges Votum für Etzenbergers Nachfolger

Josef Etzenbergers Nachfolger heißt Ernst Wagendristel, stammt aus Weikendorf im Bezirk Gänserndorf. Wagendristel wurde von der Landeskonferenz einstimmig in seine neue Funktion als Landesvorsitzender der SPÖ-NÖ-Bauern gewählt.

Wagendristel rückte die problematische Stellung vor allem der Kleinbauern ins rechte Licht: „Die Landwirte kämpfen mit ihrem Einkommen und mit den Absatzmärkten!“, meinte der neue Vorsitzende. Und er stellt diese Frage in den Raum: „Wie viel Landwirtschaft steckt in dieser Regierung, wenn so viele Fragen ungelöst sind?“