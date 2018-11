Das Lengenfelder Weingut Josef Weiss ist im Vorjahr erstmals mit einer – damals nicht öffentlichen – Weintaufe in Erscheinung getreten. Musicalstar Marika Lichter hob voriges Jahr die „Glanzlichter“ aus der Taufe (die NÖN berichtete).

Heuer inszenierte das Weinhauerehepaar Renate und Josef Weiss die Taufe des 2018ers öffentlich und konnte rund 120 Gäste begrüßen. Und diesmal war der prominente Pate kein Geringerer als der „Botschafter des Rock'n'Roll“, Andy Lee Lang. Dieser war trotz einer schweren Verletzung am Knöchel (er laboriert nach einem Unfall an einem Bänderriss) nach Lengenfeld gekommen, um erstmals in seinem Leben als Weinpate zu fingieren. „Das konnte ich mir doch nicht entgehen lassen!“ schwärmte Andy Lee Lang.

Der Sauvignon Blanc wurde zum „Wonderboy“

Der Taufwein war ein Sauvignon Blanc von der Riede „Friesenrock“, einer der besten Lagen in Lengenfeld. Gelesen wurde er mit 20 Klosterneuburger Zuckergraden. Weiss freute sich nicht nur über die Qualität, sondern auch über die Menge des Weins. „Wir waren immer brav“, erzählte Weiss mit einem Augenzwinkern, „und daher musste der Wein einfach gut werden…“

Nachdem der Wein von Josef Weiss vorgestellt wurde, vergab der Rock'n'Roll-Star Andy Lee Lang den Namen und begründete seine Namensgebung mit seinem neuen Konzertprogramm, das „Andy and the Wonderboys“ heißt, und weil der Taufwein ebenfalls ein „Wunderding“ ist, war die Namensgebung quasi vorgegeben.

Traditionen sollen erhalten bleiben

Vizebürgermeister Ernst Thaller war in Vertretung von Bürgermeister Christian Kopetzky gekommen, um als „Hausherr“ im Festsaal die Gäste zu begrüßen.

Thaller freute sich, dass Weiss die alte Tradition der öffentlichen Weintaufen in Lengenfeld erhalten will. Und er zollte Rock'n'Roll-Star Andy Lee Lang höchsten Respekt, der trotz seiner schweren Verletzung „den Festsaal rockte“ und eine tolle Show mit seinen besten Songs aus mehreren Jahrzehnten hinlegte.