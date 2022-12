Neuwahl bei den Pensionisten: „Etzi“ bleibt als Vorsitzender

Werbung

Weil das Gasthaus Anderl in Lengenfeld krankheitsbedingt vorübergehend geschlossen ist, hielt der Lengenfelder Pensionistenverband die Jahreshauptversammlung im Gasthaus Reithner in Droß ab. Dabei wurde Vorsitzender Josef Etzenberger in seinem Amt bestätigt.

Etzenbergers Stellvertreter innen sind Barbara Hauswirth und Elfriede Graf. Letztere folgt dem verstorbenen Udo Ett en auer nach. Heribert Schnabl bleibt Kassier, neu ist Stellvertreterin Josefine Gruber, die dem verstorbenen Karl Teichtmeister nachfolgt. Wiedergewählt wurde auch Schriftführerin Erna Ettenauer. Neu an ihrer Seite ist Franz Gruber. Als Reiseleiter fungiert Josef Etzenberger. Kontrolle: Horst Graf, Anton Redl und Rosa Fischer. Betreuer: Erna Ettenauer, Horst Graf, Elfriede Graf, Josefine Gruber und Barbara Hauswirth.

Vorsitzender Josef „Etzi“ Etzenberger berichtete, dass es im Jahr 2022 trotz verschiedener Einschränkungen einige Veranstaltungen gegeben habe. Auch Ausflüge hätte es wieder gegeben. Nicht stattfinden konnte hingegen das traditionelle Frühlingskränzchen, das zuletzt 2020 über die Bühne gegangen ist.

Der Landessekretär des NÖ Pensionistenverbandes, Hannes Sauer, referierte über die Teuerungswelle, die speziell die Pensionisten hart treffe. Er berichtete, dass der Pensionistenverband einen Preisdeckel besonders für Strom fordere. Auch dem Kampf um eine weitere Pensionserhöhung habe sich der Pensionistenverband verschrieben. Bürgermeister Christian Kopetzky bot in den verbleibenden zwei Jahren seiner Amtszeit den Pensionisten Hilfe in allen Gemeindeangelegenheiten an.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.