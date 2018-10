Die Blaulichtorganisationen präsentierten sich am vergangenen Samstag in Lengenfeld.

In ganz Österreich ist es am vergangenen Samstag, 6. Oktober, laut geworden: Beim alljährlichen Zivilschutztag werden die 8.200 Sirenen im Land getestet und die Zivilschutzsignale sollen der Bevölkerung wieder zu Ohren kommen. In Lengenfeld war es nicht nur laut, sondern es wurde auch ziemlich heiß: Die Blaulichtorganisationen präsentierten sich bei einem „Sicherheitstag“ und die Feuerwehr Lengenfeld fackelte auch noch ein Auto ab…

Blaulichtorganisationen „zum Angreifen“

Auf dem Platz vor dem Feuerwehrhaus hatten nicht nur die Feuerwehr, sondern auch der NÖ Zivilschutzverband (NÖZSV) mit seinem Infotruck, das Innenministerium mit einem seiner Polizeihubschrauber und auch die Polizei des Bezirkes Krems-Land, die Polizei Diensthunde, die Rettungshunde Niederösterreich und das Rote Kreuz mit einem Infostand Aufstellung genommen. Aus erster Hand konnten sich Interessierte über die Möglichkeiten und Fähigkeiten der Organisationen informieren.

Feuerwehr übte „heiß“

Richtig spannend wurde es dann, als die örtliche Feuerwehr Lengenfeld bei einer Schauübung – kommentiert von Kommandant Markus Hoffmann – zeigte, was in ihr steckt: Zuerst haben die Florianijünger einen „Verletzten“ aus einem Unfallfahrzeug geborgen und dabei mit sichtlicher Freude das Auto regelrecht „filetiert“, und dann haben sie das Wrack auch noch angezündet und mit einem Mittelschaumrohr wieder gelöscht. Vom Publikum gab es dafür Szenenapplaus.

Um die Mittagszeit wurde es dann nochmal laut: Nach der mittägigen Sirenenprobe wurden die Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ eingespielt.