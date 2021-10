Feuerwehrtaucher: Für Tiefe bereit

Die Ausbildung zum Feuerwehrtaucher ist wohl die härteste Ausbildung im Feuerwehrwesen. Stefan Penz unterzog sich nicht nur jener, sondern er ist sogar der älteste Feuerwehrtaucher seit Beginn der Aufzeichnungen, der sich dieser Herausforderung gestellt hat!

Vier Jahre mit über 1.850 Stunden dauerte die Ausbildung zum Einsatztaucher. Nach einer Aufnahmeprüfung und dem Basislehrgang sind für die Ausbildung zum Einsatztaucher mehrere Module zu absolvieren: Zuerst wird die Berechtigung für zehn Meter Einsatztiefe, und später dann für 40 Meter erworben. Theorieeinheiten in den Bereichen Tauchmedizin, Tauchphysik und Gerätekunde sowie Praxisunterricht in Lunz am See und abschließend in Kroatien standen am Programm.

In den praktischen Einheiten werden neben Gerätekunde unter anderem Fahrzeugbergungen unter Wasser, Menschenrettungen aus der Tiefe und Personensuche in Gewässern geschult. Die Module schließen mit einer mündlichen und schriftlichen sowie einer praktischen Prüfung ab, die Penz beide gemeistert hat.