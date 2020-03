Der rechtskräftige Bescheid der Landeswahlbehörde zur Anfechtung des Wahlergebnisses durch die Lengenfelder ÖVP ist am 6. März in der Gemeinde eingelangt. Schon einen Tag zuvor hatte die ÖVP in einer Aussendung die Lengenfelder informiert. Seitdem hängt der Haussegen unter den Lengenfeldern noch schiefer …

Speziell Josef Weiss von der Bürgerliste, dem in den Aussagen der ÖVP Unregelmäßigkeiten vorgeworfen werden, ist sauer: „Hier wurde unter Wahrheitspflicht gelogen!“ Und er regt seine Fraktionskollegen und die Mandatare der SPÖ an, eine strafrechtliche Anzeige wegen Falschaussage zu erstatten.

SPÖ-Bürgermeister Christian Kopetzky stimmt zu, dass in den Aussagen nicht alles ganz genau den Vorgängen entspreche, will aber über eine Anzeige noch nicht nachdenken. „So ein Schritt muss gut überlegt sein!“, zeigt sich Kopetzky gelassen. „Jetzt sollte es um die Zusammenarbeit in den kommenden fünf Jahren gehen.“ Von der Landeswahlbehörde wurde jedenfalls eine der SPÖ zugerechnete Stimme für ungültig erklärt. Ein weiterer Einwand wurde abgelehnt, daher ändert sich nichts am Wahlergebnis mit neun Mandaten für die ÖVP, neun Sitzen für die SPÖ und einem für die Bürgerliste.

ÖVP-Meier: „Waren noch unerfahren!“

ÖVP-Chef Jürgen Meier – angesprochen darauf, dass am Wahlabend alles einstimmig und ohne Beanstandungen von allen Wahlbeisitzern unterfertigt wurde – erklärt gegenüber der NÖN, dass „wir alle noch ein wenig unerfahren waren und uns erst im Nachhinein bewusst wurde, was alles schief gegangen ist“.

Einer möglichen Anzeige wegen Meineids sehe er jedenfalls gelassen entgegen. Aber er zeigte sich über diffamierende und teils sehr beleidigende Nachrichten per SMS und WhatsApp (die gesichert wurden) enttäuscht: „So sollte man nicht miteinander umgehen!“ Meier stellt auch fest, dass seine Fraktion die stimmenstärkste Fraktion sei und daher den Bürgermeister stellen sollte.

Weder Bürgermeister Kopetzky noch Vizebürgermeister Thaller wollten sich in die Karten blicken lassen, wie es weitergehen soll. Kopetzky verweist auf ausstehende Gespräche (mit der ÖVP war eines geplant) und meint, dass er sich „alles anhören“ werde. Thaller hingegen ließ einen Termin mit Meier platzen: „Jemand, der ungerechtfertigt aus dem Gemeinderat auszieht (bei der Sitzung wegen des Jugendheims, Anm.) und eine Wahl anficht, kann nicht mein Gesprächspartner sein!“ Er forderte die ÖVP auf, einen anderen Verhandler zu entsenden. Ein Termin für die konstituierende Sitzung steht noch nicht fest.