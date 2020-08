Dass sich das „Who is who“ des (nieder-)österreichischen Weinbaus im kleinen Ort der Marktgemeinde Paudorf ein Stelldichein gab, ist dem Engagement des Jubilars weit über das eigene Weingut hinaus zuzuschreiben.

Erfolgsgeschichte im Zentrum

Die Erfolgsgeschichte der Müller-Brüder – das Geburtstagskind und seine Familie bewirtschaften den Betrieb gemeinsam mit der Familie seines Bruders Stefan – stand im Mittelpunkt des Abends.

Zwar war ORF-Sportreporter Rainer Pariasek, ein Freund der Müllers, als Moderator engagiert worden, doch der Hausherr schnappte sich immer wieder das Mikrophon, um seine Gäste willkommen zu heißen oder Dank an sie auszusprechen.

Lange Liste an besonderen Gästen

Zu den Klängen der Musikapelle Paudorf unter Kapellmeisterin Sonja Burchhart und Obmann Ewald Fink startete das Fest in einem Zelt vor einem der beiden großen in der Ära Leopold Müller errichteten Keller in der Bründlgasse.

Zum Glück war für diesen Schutz vorgesorgt, sodass auch ein später einsetzendes Gewitter dem Feiern keinen Abbruch tun konnte. Schier endlos war die Liste besonderer Gäste, die den Weg ins Weinbaugebiet Kremstal gefunden hatten.

"Würde Stiftsweingut führen!"

Abt Columban Luser vom benachbarten Stift Göttweig, das der Betrieb seit Langem auf seinen Etiketten führt, war ebenso vertreten wie Pfarrer Pater Udo Fischer und Pater Siegfried Eder, der im Stift Kremsmünster (OÖ) für die Kellerwirtschaft zuständig ist. Müller: „Wenn ich in die Geistlichkeit gegangen wäre, würde ich sicher ein Stiftsweingut führen.“

Die aktuelle Weinkönigin Diana I. hatte beim Fest Heimvorteil. Der Jubilar: „Ich gehe davon aus, dass sie aber auch gekommen wäre, wäre sie nicht meine Tochter!“

Mehrere Präsidenten zu Gast

Andere Gäste nahmen eine teils weite Anreise auf sich, um zu gratulieren. So war EU-Parlamentarier Alexander Bernhuber ebenso vertreten wie Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager und der Vizepräsident des NÖ Landesweinbauverbands, Reinhard Zöchmann.

Aus dem Burgenland war der dortige Präsident Andreas Liegenfeld angereist, Bundesweinbauverbands-Geschäftsführer Josef Glatt stieß ebenso auf den Jubilar an wie Hauptbezirksobmann Franz Xaver Broidl vom Bauernbund und „Weinkünstler“ Fritz Gall.

Heurigenwirte als Gratulanten

Vollständig vertreten war die Buschenschankgemeinschaft Krustetten, die dafür sorgt, dass an 350 Tagen im Jahr ein Heuriger geöffnet ist.

Bürgermeister Martin Rennhofer – ein Verwandter der Müllers – gratulierte ebenso wie Christian Zechmeister vom Weinmarketing Österreich und Niederösterreichs Militärkommandant Martin Jawurek, der Kremser Raiba-Direktor Herbert Buchinger und NÖN-Geschäftsführer Fritz Dungl.

Partner aus Westösterreich

„Wir haben noch nie wen geklagt, aber wir haben auch noch nie ein Verfahren verloren“; meinte das Geburtstagskind in Richtung des Familien-Anwaltes Peter Pflügl, der nicht so weit anreisen musste wie wichtige Partner aus Gastronomie und Hotellerie aus dem Westen.

In der Gästeschar waren Diplomsommelier Markus Erd von der M-Preis-Gruppe, Harald Stollwitzer und Alfred Walch von den Wedl-Vinotheken in Hall in Tirol sowie Egon Haueis („Weine aus aller Welt“) aus Dornbirn).

"Lass die Jungen arbeiten!"

„Dass es so schnell geht, dass auf den 40er der 50er folgt, hätte ich nicht gedacht“, meinte Leopold Müller, über seinen Laudator, den österreichischen Ehrenweinbaupräsidenten Josef Pleil. „Er hat nach dem Weinskandal das Weinwunder Österreich mitgestaltet!“

Dieser verwies in seiner Rede auf zahlreiche Parallelen in seinem Leben mit dem des Geburtstagskindes und gab ihm den Ratschlag, es seinem Vater Leopold gleichzutun und „die Jungen arbeiten zu lassen“.

Weg führt weiter bergauf

Neben Gattin Martha packt ja bereits die nächste Generation – die Söhne Martin und Laurenz und die Töchter Diana und Theres – im Betrieb mit an. Wenn die Jungen ihre Ideen verwirklichen dürften, „kann es nur weiter bergauf gehen mit dem Weinbaubetrieb“, meinte Pleil.

Dass er noch ein Weilchen mitgestalten will, zeigte sich, als der Jubilar mit besonderer Freude die Seniorchefin von Marzek Etiketten, Helga Marzek, herzlich begrüßte. Die betagte, noch immer aktive Unternehmerin sei ein Vorbild für ihn …

FF profitiert vom Fest

Bevor Wolfgang Friedrich mit seiner New Orleans Dixielandband für Stimmung sorgte und das Team von Harry Schindlegger die Gäste kulinarisch auf höchstem Niveau verwöhnte, übergab die FF Krustetten ihrem Mitglied (seit 35 Jahren) und Förderer eine kunstvoll gestaltete Feuerschale. Der Erlös der Spenden, die die Gäste in einen großen Glaswürfel werfen konnten, wird für eine spezielle Waldbrandausrüstung verwendet.