Lesepaten wecken Lust auf Bücher

Dass die Begeisterung für Bücher ansteckend sein kann, wissen Eltern, die ihren Kindern von klein auf Geschichten näherbringen. Die Stadtbücherei fördert die Leselust jetzt mit dem Einsatz ehrenamtlicher Lesepaten.

Mehrmals pro Woche nehmen sich Lesepaten Zeit, um es sich mit Kindern in der Leseecke der Kinderbücherei gemütlich zu machen und ihnen vorzulesen. Den Stoff finden sie in den Büchereiregalen. Währenddessen haben die erwachsenen Begleiter Zeit und Ruhe, sich selbst in der Bücherei umzusehen.

Die Lesepaten weisen sich durch Namensschilder aus. Der Service ist kostenlos, eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich. Vorlesezeiten: Montag, 14 bis 18 Uhr; Dienstag und Freitag, 14 bis 16 Uhr, Stadtbücherei Krems, Körnermarkt 14.

www.krems.at/buecherei

