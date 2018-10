Anlass zum Feiern gab es Anfang Oktober in der Albrechtsberger Bäckerei Franz Schäfer. Der Waldviertler Handwerksbetrieb wird seit nunmehr einem halben Jahrhundert unter dem Namen Franz Schäfer geführt.

Seit dem Jahr 1658 lässt sich in Albrechtsberg bereits an diesem Standort eine Bäckerei nachweisen. 1968 übernahm Franz Schäfer gemeinsam mit seiner Frau Eva den Betrieb, den er seitdem kontinuierlich ausbaute und erweiterte. Aktuell werden in der Bäckerei und im Verkauf 12 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt. Einen Großteil der betrieblichen Anforderungen werden im Bereich der Bäckerei und des Gaifahrens abgedeckt. Seit 2016 wird der Betrieb unter der Geschäftsführung von Martin Bernleitner als Gesellschaft geführt.

Mag. Thomas Hagmann, Bundesinnungsmeister-Stv. Lebensmittelgewerbe und Innungsmeister der NÖ Konditoren und Johann Ehrenberger, Innungsmeister der Bäcker nahmen die Gelegenheit wahr, um Dank und Anerkennung von Seiten der Wirtschaftskammer und Innung auszusprechen. Franz Schäfer erhielt außerdem die Silberne Ehrennadel des NÖ Wirtschaftsbundes.