„Lesemeister“: Michael Hengstberger holte sich Titel

Bei der beliebten Kinder-Leseaktion „Lesemeister gesucht“ nahmen heuer wieder rund 2.000 Kinder aus ganz Niederösterreich teil. Den ganzen Sommer lang hieß es in vielen öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs: „Lesemeisterin & Lesemeister gesucht!“

Lesemeister kommt aus Albrechtsberg

Nun wurden aus den rund 2.000 Einsendungen die insgesamt 40 Lesemeisterinnen und Lesemeister gezogen – je zehn aus jedem Landesviertel! Hengstberger ist der einzige Lesemeister aus Stadt und Bezirk Krems. Worüber sich beim Festakt im NÖ Literaturhaus in Krems auch die Leiterin der Bücherei „Im Gwölb“ in der Gemeinde Albrechtsberg mit dem Ausgezeichneten freuen konnte.

Lob für Lese- und Sprachförderung

Der für Bibliotheken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko führte aus „Wir wollen die Freude am Lesen steigern und so auch die Sprach- und Lesefertigkeiten von Kindern fördern. Umso mehr freut es mich, dass wir wieder rund 2.000 Einreichungen hatten! In vielen Bibliotheken gibt es ganz bewusste, zielgruppenorientierte Aktionen zur Lese- und Sprachförderung.“

Beliebte Kinderleseaktion mit Tradition

„Die beliebte Kinderleseaktion für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren wird seit vielen Jahren erfolgreich in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek veranstaltet“, erklärt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek, die sich über die rege Teilnahme der rund 2.000 Kinder freute. Die Mehrzahl der öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs nahmen daran teil.

Lesemeister auf Quizreise und im Museum

„Lesemeisterin und Lesemeister gefunden!“, lautete dann der Ausruf zum Start des Abschlussfestes, das auf der Kunstmeile Krems und im NÖ Literaturhaus stattfand. Mit dem Partner der Aktion, den Niederösterreich Bahnen, ging es mit einer spannenden Quizreise mit der Wachaubahn von Spitz nach Krems. Dort angekommen bot die Kunstmeile Krems ein besonderes Erlebnisprogramm für die Gewinnerinnen und Gewinner sowie ihre Familien. Mit Kunstvermittlern ging es durch die Erwin Moser-Ausstellung und die Landesgalerie.