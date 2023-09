Projektmarathon: Müllmonster in Aktion

Die Jugendgruppe bekam ein Projekt, das in 42,195 Stunden realisiert werden musste. Die diesjährige Aufgabenstellung bestand aus der Errichtung zwei neuer Stationen für Millas Zauberweg. Einerseits wurde ein Barfuß-Parcours am Hauptplatz erbaut, andererseits eine neue Müllmonster-Station.

Außerdem gab es als Zusatzaufgabe ein Insektenhotel bei der Blumenstation zu kreieren. 22 motivierte junge Leute sorgten dafür, dass das Projekt mit dem Titel „Krötenschleim und Spinnenbein, der Wald soll spürbar (&) sauber sein“ perfekt umgesetzt werden konnte. Landesabgeordneter Josef Edlinger betonte bei der Projektpräsentation, die in Form einer Wanderung abgehalten wurde, die Bedeutung der aktiven Jugend für die Gemeinde. Auch Lydia Schachinger, als Vertretung der Landjugend Niederösterreich, zeigte sich von der Qualität des Projektes beeindruckt.

Wir bedanken uns herzlichst bei der Marktgemeinde Albrechtsberg für das Vertrauen, das sie mit diesem Projekt in uns gesetzt hat und die tatkräftige Unterstützung. Ein weiteres Danke geht an all jene, die dieses Projekt mitgetragen und ermöglicht haben.