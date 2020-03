Viele - teils langjährige - Mitarbeiter bekommen in diesen Tagen bei Brantner die Kündigung. Völliges Unverständnis und Verunsicherung in Zeiten wie diesen, zumal der Müll in den privaten Haushalten derzeit Höhepunkte wie zu Weihnachten erreicht. Branchenkenner sprechen von über 100 Kündigungen. Ob der Betrieb wirklich in Schieflage ist oder ob mehr dahinter steckt bleibt abzuwarten.