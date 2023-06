Dichter und ihre Freunde

Eine Straße ist nach ihm benannt, er hat Zeit seines Lebens zahlreiche Werke veröffentlicht, und dennoch ist den meisten Kremsern bestenfalls sein Name ein Begriff: der Dichter Josef Wichner.

Zum Anlass seines Todestages, der sich heuer zum hundertsten Mal jährt, hat das Literaturforum nun vergangene Woche gemeinsam mit der Josef-Wichner-Gesellschaft eine Lesung abgehalten. Die Veranstaltung im Salzstadl war für die Anwesenden eine gute Gelegenheit, sich das Vermächtnis Josef Wichners und den Einfluss, den er zu Lebzeiten auf Krems gehabt hat, in Erinnerung zu rufen.

Josef Wichner hat den Großteil seines Lebens in Krems verbracht – als Lehrer am Piaristengymnasium, wo eine Büste an ihn erinnert. Während seiner Lehrtätigkeit war er ausgesprochen produktiver Schriftsteller. Mit über 1000 veröffentlichten Werken quer durch alle Genres – von Aufsätzen über Romane und Gedichte bis zu Liedern und Dramen – hat er sich auch überregionale Bekanntschaft verschafft. Seine schriftstellerischen Arbeiten wurden so sehr geschätzt, dass er im Jahr vor seinem Tod sogar die Ehrenbürgerschaften von Krems und seiner Geburtsstadt Bludenz erhielt. Außerdem wurde ihm am Kremser Friedhof ein Ehrengrab gewidmet.

Das Literaturforum und die Josef-Wichner-Gesellschaft haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, Wichners Vermächtnis wieder lebendig werden zu lassen – mit Erfolg. Wichner-Experte Detlev Gamon präsentierte bei der Lesung sein Buch über die Dichter-Freundschaft zwischen Josef Wichner und Peter Rosegger, unter deren Zeichen die gesamte Veranstaltung stand. Passend dazu las Renate Lind aus dem Briefverkehr der beiden Dichter, der von einer tiefen und inspirierenden Freundschaft zeugt. Musikalisch untermalt wurde die Veranstaltung von Peter Rauscher und Monika Smetana auf Knöpferlharmonika und Kontragitarre. Alle Anwesenden erhielten außerdem Detlev Gamons Buch als Geschenk der Wichner-Gesellschaft.