Fest für Julian Schutting im Literaturhaus NÖ

Anlässlich seines Geburtstags hat das Literaturhaus den niederösterreichischen Schriftsteller Julian Schutting eingeladen: Am Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr, kommt er ins Literaturhaus.

Schutting, geboren 1937 in Amstetten, hat bereits über 60 Bücher in mehreren Verlagen veröffentlicht. Über Jahrzehnte hat er eine souveräne und kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Dichtung bewiesen; auch seine Prosa ist geprägt von einer poetischen Grundhaltung. Sein Werk, für das er bereits zahlreiche Preise erhalten hat, umfasst unter anderem Prosa, Lyrik und sprachphilosophische Abhandlungen. Seit diesem Jahr darf er auch den H.C. Artmann-Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Lyrik zu seinen Errungenschaften zählen.

Bei seinem Besuch im Literaturhaus wird Julian Schutting kurze Auszüge aus seinem neuesten Gedichtband „Winterreise“ präsentieren. Auf seinen ausdrücklichen Wunsch wird auch der Preisträger des H.C. Artmann-Preises 2020 und Oswald von Wolkenstein-Nachdichter, Gerhard Ruiss, anwesend sein und aus Schuttings Werk „Das Los des Irdischen. Szenen und Dialoge“ lesen.

Musikalisch begleitet wird das Fest vom Musikkapellmeister und Komponisten Reinhold Ruiss, der sich intensiv mit Schuttings „Winterreise“ befasst hat und die Worte des Schriftstellers untermalt.

Der Eintritt kostet 14 Euro, für Schüler, Studenten, Pensionisten und Arbeitslose ermäßigt 12 Euro. Kartenvorbestellungen können online unter www.literaturhausnoe.at , per Mail an office@literaturhausnoe.at oder per Telefon unter 02732/72884 getätigt werden.

