Familien-Musical „Pauline“ im Schloss Grafenegg

Die Dernière (letzte Vorstellung, Anm.) des Familienmusicals findet am Samstag, 14. Oktober, 15.30 Uhr, im Auditorium Grafenegg statt.

Letzte Chance auf das Familienmusical

Das Musical hatte im April seine Weltpremiere in Vöcklabruck, Oberösterreich, gefeiert und war seither durch ganz Österreich getourt. Wegen des großen Erfolgs und starken Zuspruchs mussten mehrere Sondervorstellungen in den Tourneeplan eingeschoben werden. Jetzt gibt es für Interessierte die letzten Chance, das Musical live zu erleben.

Mitreißende Erzählung über Paulines Leben

Die Hauptrolle im Stück über das Leben und Wirken der Pauline Marie Jaricot spielt Birgit Minichmayr (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Burgschauspielerin). Patricia Nessy hat Regie geführt. Ergreifende Melodien mit Ohrwurmpotenzial, mitreißende Choreografien und eine wahrlich professionelle Licht- und Tontechnik bieten einen besonderen Genuss. Die Erzählung der berührenden Lebensgeschichte der Pauline bietet damit ein Musicalerlebnis mit Unterhaltung für die ganze Familie.

Mit Mut und Begeisterung zur Heldin für viele

Die Produktion über das Leben und Wirken von Pauline zeigt eine mutige Frau, die als geniale Crowdfunderin vor über 200 Jahren ihrer Zeit voraus war. Im Lyon des 19. Jahrhunderts bracht Pauline Marie Jaricot mit den Regeln der feinen Gesellschaft und stellte ihr Leben und alles, was sie besaß, den Ärmsten der Armen zur Verfügung. Mit ihrem Mut und ihrer Begeisterung steckt die Tochter eines Seidenhändlers schnell andere Menschen an. Ihr Tun wurde zwar von Selbstzweifeln begleitet, doch letztlich wurde die Frau zum Vorbild, zur Heldin für viele. Ihre Ideen leben bis heute weiter – in den Päpstlichen Missionswerken weltweit.

Karten für die Aufführung am Samstag, 14. Oktober, gibt es auf der Homepage des Schlosses Grafenegg (www.grafenegg.com) oder im NÖN-Ticketshop (www.noen.at/ticketshop), je nach Kategorie zum Preis von 10 bis 52 Euro. Tipp: Rasch Karten sichern!