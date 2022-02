Krems: Immer weniger Corona-"Spaziergänger" unterwegs

Der sechste Kremser "Spaziergang" am Rosenmontag, 28. Februar, war der letzte seiner Art. Nicht einmal 50 Menschen fanden sich im Stadtpark ein, das Grüppchen musste auf der Ringstraße mit dem Gehsteig Vorlieb nehmen.

Mit Faschingskrapfen gestärkt

Wie immer startete die Demo beim Brunnen im Stadtpark. Erstmals ergriff die für die Kremser Demos verantwortliche Angela Menczik das Wort - bisher hatte sie immer nur ihre Unterstützerin Ulrike Weidinger sprechen lassen -, um nur kurz mitzuteilen: "Zu unserer Regierung ist alles gesagt. Sie soll abdanken. Danke!" Zum Start wurden die Teilnehmer dem Datum entsprechend mit Faschingskrapfen gestärkt.

27 Polizisten sicherten Gruppe

Wie immer ging es durch die Landstraße zur Wienerbrücke und dann die Ringstraße entlang zurück zum Park. Wegen der geringen Teilnehmerzahl konnte die Polizei, die mit 27 Beamten im Einsatz stand, die Spaziergänger auf dem Gehsteig begleiten. Verkehrsbehinderungen blieben damit aus. Drei Anzeigen wurden wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht erstattet. Angesichts des Umstandes, dass einige Teilnehmer es einfach nicht schaffen, die Maske richtig aufzusetzen wurde manches Auge zugedrückt. Ein Kiebitz dazu: "Das ist halt eine Intelligenzfrage!"

Teelichter "für den Weltfrieden"

Seitens der Stadt war diesmal der Leiter des Amtes für Sicherheit und Ordnung, Werner Nürnberger, "dienstlicher Mitmarschierer". Zu Zwischenfällen kam es aber nicht. Im Anschluss an die Demo wurden beim Brunnen im Stadtpark 100 Teelichter entzündet - "für den Weltfrieden", wie Menczik betonte. Weidinger verabschiedete die Teilnehmer und kündigte an: "Wenn das Thema Impfpflicht wieder aktuell wird, sind wir die Ersten, die wieder da sind." Was die Teilnehmer mit Applaus quittierten.

KOMMENTAR

Kerzen für den Weltfrieden zu entzünden ist ehrenhaft. Wenn man allerdings die Postings der Veranstalterin der Kremser "Spaziergänge" gegen die Impfpflicht verfolgt, fragt man sich, ob das nicht einfach ein billiger Gag war. Und man bekommt Gänsehaut.

Denn unter anderem ist verharmlosend und relativierend zur aktuellen brutalen Invasion zu lesen, dass Vladimir Putin von der Ukraine und vom Westen doch provoziert worden sei. Was unsere einseitigen Medien natürlich nicht berichten.

Auf den Hinweis, wie es um die Freiheit in Russland bestellt sei, kommt die Anmerkung, dass es dort keine Impfpflicht gebe. Welches Glück! Gäbe es diese, würden Demonstranten dagegen nämlich bereits im Zug Richtung Sibirien sitzen. Allerdings leider nicht erste Klasse!

M. K.

