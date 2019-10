Stefan Wurmauer ist ein Mann mit positiver Ausstrahlung. Der 35-Jährige ist auch jemand, dem man die Freude an seinem Beruf sofort anmerkt – und das, obwohl der Tod dabei sein ständiger Begleiter ist. „Nicht jeder kann damit gut umgehen. Ich hab‘ sogar etliche Freunde verloren, als ich erzählt habe, dass ich als Bestatter arbeite“, schildert Wurmauer. „Da war von einem Tag auf den anderen Funkstille.“ Hinsichtlich seines Berufes kenne er nur zwei Reaktionen: „Die eine Gruppe ist angewidert oder ablehnend, die anderen finden das spannend.“

Wurmauer ist schon lange „dabei“, arbeitet nun seit 13 Jahren in der Bestattung der Stadt Krems. Vom gelernten Beruf her ist der Scheibenhofner eigentlich Kfz-Mechaniker. Welche Vorstellungen trieben ihn in die Bestattung? „Die Vorstellungen, die man sich über diesen Beruf macht, sind fast immer falsch. Und viele Dinge, die etwa in Fernsehserien vermittelt werden, sind bestenfalls Halbwahrheiten“, erzählt Wurmauer.

Das Wort „Totengräber“ beschreibt seiner Meinung nach nur einen kleinen Teil seines Berufsalltages. Er benutzt lieber das Wort „Bestatter“. „Hier im Außendienst sind wir ein Team von acht Leuten und im Grunde genommen vielseitig im Einsatz.“ Seine siebenköpfige Kollegenschaft umfasst eine breite Altersspanne. Junge „Hupfer“ in den Zwanzigern sind ebenso vertreten wie ältere Mitarbeiter „kurz vor der Pension“. Wurmauer berichtet von zahlreichen Quereinsteigern. „Es wird schon drauf geschaut, ob jemand eine Berufsausbildung hat, weil man bei uns viele verschiedene Fähigkeiten einsetzen kann.“

„Trauer und Leid nicht mit nach Hause zu nehmen, das war ein Lernprozess für mich. Andernfalls würde ich überkochen.“Bestatter Stefan Wurmauer

Die Bandbreite an Aufgaben ist beachtlich. „Wir kümmern uns neben dem Graben um Leichentransporte, Überführungen, um behördliche Angelegenheiten, die Grünpflege hier am Friedhof“, zählt Wurmauer auf und fährt fort: „Und natürlich ist man für Angehörige von Verstorbenen eine Art Begleitperson. Da bekommt man auch emotional einiges mit und man muss schon ein gutes Maß an Sensibilität mitbringen.“

Professionelles Vorgehen ist aber nicht nur im Umgang mit Toten und Hinterbliebenen wichtig. Auch im eigenen Umgang mit den psychisch oft schwer belastenden Situationen müsse man ein Gefühl für Grenzen entwickeln. „Man darf nicht den Fehler machen, das Leid mit nach Hause zu nehmen. Da muss man abschalten können“, mahnt Wurmauer. „Und das war ein Lernprozess für mich. Andernfalls würde ich irgendwann überkochen.“

Besonders belastend sind für ihn Todesfälle durch Gewalttaten, Suizide und Unfälle. Sehr bitter seien auch Tode persönlich bekannter Personen oder wenn Kinder betroffen sind. „Wenn man untertags eine Totgeburt vom Krankenhaus abholt und später nach Hause kommt zum eigenen Baby, das kann sehr auf der Seele lasten“, berichtet der Familienvater.

Wurmauer würde sich diesem Beruf aber nicht stellen, hätte er nicht auch positive Seiten. „Bei all der Trauer erlebt man immer wieder schöne, sehr menschliche Momente voller Dankbarkeit. Außerdem mag ich die Freiheit, dass ich hier recht selbstständig arbeiten kann.“ Arbeitszeiten und Aufgabenstellung seien zwar oft flexibel, auch Bereitschaftsdienste müssen geleistet werden. Dennoch steht für Wurmauer fest: „Ich habe nicht vor, noch einmal in die Privatwirtschaft zu gehen.“ Und vonseiten der Friedhofsverwaltung heißt es: „Wir haben nicht viele Bewerber, aber jene, die anfangen, bleiben in der Regel lange bei uns.“