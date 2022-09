„Gesunde Schule“ startet durch

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der Schulstart ging auch an den Volksschulen der Region gut über die Bühne.

An der Volksschule Gföhl wurden heuer über 50 Taferlklassler begrüßt. Mit 180 Schülern in zehn Klassen und einem 15-köpfigen Lehrerteam zählt das Schulhaus zu einer der größten Volksschulen im Bezirk Krems. Die Schüler werden neben dem Lehrerteam auch von einer Stützkraft gefördert, die von der VS-Gemeinde angestellt wurde. Die Nachmittagsbetreuung bleibt fixer Bestandteil des Angebots.

Das Lehrerteam der Volksschule Lichtenau startete mit neuen Schwerpunkten ins Schuljahr: So werden im Rahmen der „Gesunden Schule“ die Themen Ernährung, Bewegung und Sport, sowie die Stärkung sozialer Kompetenzen im Fokus stehen. An der fünf-klassigen VS werden 80 Kinder unterrichtet. In den Ferien wurden rund 16.000 Euro in die Sporteinrichtungen des Turnsaals und in die EDV investiert.

Auch an der Volksschule St. Leonhard/Hw . gibt es technische Neuerungen: Zwei Klassen wurden von der VS-Gemeinde in den Ferien mit Smart-Boards ausgestattet.

