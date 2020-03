Zwölf Gruppen, vom Duo bis zum Sextett, traten beim Bewerb „Musik in kleinen Gruppen“ der BAG Krems des Blasmusikverbandes an und wurden von einer Jury bewertet. Fünf erreichten einen „sehr guten Erfolg“, sieben eine Auszeichnung.

Ausgezeichnete Erfolge: Duo der TK Rossatz (Rainer Klotz, Mateo Palac); Klarinettenquartett Wachau (Bergerner Musikanten: Anna Graschopf, Karoline Pachschwöll, Kerstin Schwaighofer, Mario Weixelbaum); The Fantastic Three (MSV Paudorf-Gedersdorf: Sebastian Dürnitzhofer, Adrian Knapp, Simon Stift); Penta Klarino (MS Wachau: Martin Stöger, Tobias Höllerschmid, Theresa Machhörndl, Theresa Teubl, Selina Weingut); Woodwind-Girls (MS Jauerling: Helena Kernstock, Hanna Seitner, Sandra Steinmetz, Anja Trautsamwieser; Trio CAN (WTG Dürnstein: Alfred Agis, Nina Winiwarter, Conny Winiwarter); Fantastic 6 (Alfred Agis, Agnes Frittum, Marina Gramel, Claudia Sajovic, Nina Winiwarter, Conny Winiwarter)

Sehr guter Erfolg: Trio KAN (MK Paudorf: Nina Grubmüller, Anna Hieke, Katharina Sam); Duo Excentriko (WTG Dürnstein: Agne Frittum, Claudia Sajovic); Mia Zwoa (MV Gföhl: Barbara Aschauer, Elisabeth Hehenberger); Tenorhornduo (Schönberger Jungmusikanten: Alois Naber, Benedikt Naber); Die Drei (MV Gföhl: Maria Enzinger, Vincent Carl Kranzl und Ursula Scheiblechner).