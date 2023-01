Voranschläge 2023 beschlossen: Schulden bleiben stabil

Werbung

In den Dezember-Gemeinderatsitzungen wurden auch in Lichtenau und Rastenfeld die Voranschläge für 2023 beschlossen.

In Lichtenau, der nach Einwohnerzahl gemessen zweitgrößten Gemeinde der Region, sind Einzahlungen in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro und Auszahlungen von 6,9 Millionen Euro sowie 604.000 Euro zur Restabdeckung und Zwischenfinanzierung von Projekten aus den Vorjahren budgetiert.

Aufgrund der Verschiebung von Bauvorhaben wurde der Anfang 2022 vorausberechnete Schuldenstand von 6,1 Millionen Euro weit unterschritten. Zusätzlich wurden mit freien Rücklagen Sondertilgungen bei bestehenden Darlehen vorgenommen.

2023 sind folgende Investitionen vorgesehen: Rund 3,7 Millionen Euro fließen in den Kanalbau, eine Million in die Wasserversorgung. Für den Kindergarten, den Gemeindestraßenbau und die Feuerwehren sind rund 300.000 Euro veranschlagt. 2023 ist die Aufnahme von 1,3 Millionen Euro an Darlehen vorgesehen, wodurch der Schuldenstand Ende 2023 zirka 5.120.000 Euro betragen wird.

Der Budgetvoranschlag der Stauseegemeinde Rastenfeld wurde einstimmig beschlossen: Die Einzahlungen aus der operativen und investiven Gebarung werden 2023 rund 5,8 Millionen Euro betragen, die Auszahlungen sind mit 5,3 Millionen Euro beziffert. Auch in Rastenfeld wurde der prognostizierten Schuldenstand per 31. 12. 2022 unterschritten: Dieser fiel mit rund 6,2 Millionen Euro um rund 350.000 Euro niedriger aus als geplant.

Die größten Brocken auf der Investitionsseite liegen 2023 mit 727.000 Euro beim Straßenbau sowie mit 630.000 Euro bei Wasser und Kanal. Weitere Positionen entfallen auf Investitionen im Kindergarten, die Planung des neuen FF-Hauses in Niedergrünbach, den Friedhof, den Pfarrstadl und den Glasfaserausbau. Aufgrund der budgetierten Projekte wird der Schuldenstand bis Ende 2023 auf rund 6,3 Millionen Euro steigen.

