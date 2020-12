Die 22-jährige Lichtenauerin war am 3. Dezember gegen 7 Uhr mit ihrem Pkw auf der Landesstraße 73 von Lichtenau Richtung Obergrünbach unterwegs.

In Gegenverkehr gekracht

Im Ortsgebiet von Obergrünbach kam sie in einer Kurve ins Schleudern. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle bringen und krachte in den entgegenkommenden Pkw, den eine Frau (48), die ebenfalls in der Gemeinde Lichtenau wohnhaft ist, lenkte. Die rechte Fahrzeugseite des Autos der jungen Lenkerin kollidierte mit der Front des anderen Wagens.

48-jährige Frau verletzt

In der Folge landete die Unfalllenkerin in einem Holzzaun eines an die L 73 angrenzenden Hauses. Beim Zusammenstoß wurde die 48-Jährige verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort vom Roten Kreuz Gföhl ins Universitätsklinikum Krems transportiert.

Wechselseitige Anhaltungen

Die Lenkerin, die den Unfall ausgelöst hatte, blieb unverletzt. Die Helfer der Feuerwehr, die im Einsatz standen, entfernten die demolierten Fahrzeuge vom Unfallort und regelten den Verkehr, der während der rund eine Stunde dauernden Arbeiten der Einsatzkräfte wechselseitig angehalten werden musste.