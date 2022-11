Ausstellung in Krems: Licht in jeder Dimension

„Das Dunkel denken“: Unter diesem Motto steht das diesjährige LICHTFEST, das ab Donnerstag, 3. November, für elf Tage die Kremser Innenstadt erleuchtet.

Das LICHTFEST wird am Donnerstag genau zum Sonnenuntergang um 16:35 in der Ursulakapelle mit einer Führung der Kuratoren Kerstin und Jakob Wiesmayer eröffnet. „Eine Grundidee des künstlerischen Konzepts ist die Anpassung an natürliche Lichtverhältnisse“ erklärt Kuratorin Kerstin Wiesmayer die eigenwillige Uhrzeit. Aus demselben Grund schließt die Ausstellung am 13. November um 16:21 – denn dann geht die Sonne unter.

Elf Installationen an elf verschiedenen Orten in der Innenstadt lassen sich im Zeitraum der Ausstellung täglich von 16.30 und 19 Uhr bewundern. Sie greifen das Thema Licht auf unterschiedlichste Arten und Weisen auf und illustrieren im Spiel von Licht und Dunkelheit die architektonischen Besonderheiten der Stadt. Zwei der Kunstwerke kommen völlig ohne Strom aus und arbeiten nur mit dem natürlichen Licht.

Auch die aktuelle Energiekrise bleibt im diesjährigen LICHTFEST nicht unbeachtet. Kuratorin Kerstin Wiesmayer ist wichtig, Licht in allen Facetten zu denken – auch die problematischen. „Es wäre fahrlässig gewesen, das nicht zu tun“, sagt sie. So stellt das LICHTFEST trotz dessen, dass mit Strom gearbeitet wird, gleichzeitig die Frage: Was passiert mit der Menschheit, wenn es kein elektrisches Licht gibt?

Nähere Informationen: www.lichtfestkrems.at

