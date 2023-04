975 Stimmen für Kirche und Pfarr-Areal Lerchenfeld

Nicht nur die Anrainer, viele Lerchenfelder und Freunde des Wahrzeichens des Stadtteils und Landersdorfs, setzten ihren Namen unter die Forderungen der Bürgerinitiative.

Unterschriften wurden übergeben

Zum Schutz der Pfarrkirche Lerchenfeld und des Erhalts der unverbauten Gründe rund um Gotteshaus und Pfarrheim, sammelten engagierte Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Wochen Unterschriften (die NÖN berichtete), um das Wahrzeichen (die in den 1950er-Jahren errichtete Kirche), den Park und die Gärten zu bewahren. Fast 1.000 Unterschriften (genau waren es 975) wurden nun an Vizebürgermeister Florian Kamleitner übergeben.

Zukunft des Areals ist ungewiss

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Pfarre St. Severin (Lerchenfeld) mit der Pfarre St. Paul (Mitterau) fusioniert wird. Seither ist die Zukunft des Areals, das im Besitz der Diözese St. Pölten steht, ungewiss. Anrainer und andere an einem der letzten unverbauten Flecken Lerchenfelds interessierte Bürger nahmen dies zum Anlass, Unterschriften für den Schutz der Kirche, des Parks und der Gärten zu sammel. Außerdem fordern sie eine Mitsprache bei der Entscheidung über die künftige Nutzung des Areals.

Wichtige „Angelpunkte“ retten

„Menschen brauchen Angelpunkte, um sich daheim zu fühlen“, erklärt Nicole Schüler, die die Bürgerinitiative vertritt und die Listen an den Vizebürgermeister überreichte. „So sind auch für mich die Lerchenfelder Kirche und der Park Angelpunkte, die für mich meine Heimat Krems ausmachen!“ So wie Frau Schüler ging es auch vielen anderen Kremsern, die zwar oft den intensiven Bezug zur Religion verloren haben, aber doch im markanten Gebäude ein Wahrzeichen des Stadtteils sehen.

Stadtvize unterstützt Anliegen

„Als Anrainer ist es mir genauso ein Anliegen, dass unser Wahrzeichen des Stadtteils bewahrt wird“, meint dazu Vizebürgermeister Kamleitner, der als Mitglied der Stadtwahlbehörde die Unterschriften entgegennahm. „Die Anliegen der Bürger sind auch meine. Es war daher von Anfang an klar, dass ich diese Bürgerinitiative unterstütze.“ Er freut sich über das starke Zeichen, das die Stadtteile Landersdorf und Lerchenfeld mit fast 1.000 Unterschriften gesetzt haben.

Unterschriften werden geprüft

Die Stadtwahlbehörde wird nun die abgegebenen Unterschriften überprüfen. Dabei geht es vor allem darum, ob bzw. wie viele Unterzeichner wahlberechtigte Bürger der Stadt Krems sind. Mindestens 260 gültige Unterschriften benötigt eine Bürgerinitiative, damit ihr Anliegen im Gemeindeparlament behandelt werden muss. Die Stahlwahlbehörde leitet den Gegenstand der Initiative anschließend weiter in diesem Fall an den Gemeinderat. „Unser Ziel ist, dass sich der Gemeinderat der Stadt Krems ebenfalls für den Schutz des Lerchenfelder Wahrzeichens ausspricht und dies als Resolution dann beschließt“, so Schüler. „Ich bin sehr positiv eingestellt, dass sich auch die anderen Fraktionen im Gemeinderat von diesem Anliegen überzeugen lassen“, hofft der ÖVP-Vizebürgermeister.

