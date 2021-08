Mittwoch, 15. September 2021

„DIE ERFINDUNG DER WELT“

Lesung: „DIE ERFINDUNG DER WELT“ von Thomas Sautner

Anschließend Gespräch

Beginn: 19 Uhr

Einlass / Gastronomie Herdsache: ab 18 Uhr – www.herdsache.at

Ort: vierzigerhof, Rudolfstraße 11, 3550 Langenlois

Eintritt: € 12,-- (AK) bzw. 10,-- (VVK)

Kartenbestellung: www.dum.at oder 0664 / 4327973

www.vierzigerhof.at



Thomas Sautner wurde 1970 in Gmünd geboren, lebt heute als Autor in seiner Heimat, dem nördlichen Waldviertel, sowie in Wien. Neben zahlreichen Essays und Erzählungen erschienen im Picus Verlag seine Romane „Fuchserde“, „Milchblume“, „Die Älteste“, „Das Mädchen an der Grenze“ (2017) und „Großmutters Haus“ (2019). Gemeinsam mit Thomas Kriebaum erschien das Kinderbuch „Rabenduft“. 2021 folgte sein neuer Roman „Die Erfindung der Welt“.

www.thomas-sautner.at



DIE ERFINDUNG DER WELT

Die Schriftstellerin Aliza Berg erhält einen anonymen Brief mit dem großzügig honorierten Auftrag, einen Roman zu schreiben, mit keinem geringeren Thema als dem Leben. Sie soll es mit frischem Blick neu entdecken und unvoreingenommen davon erzählen – am Beispiel einer vorgegebenen Gegend und all ihrer Bewohner. Auf der beigelegten Landkarte scheint das markierte Gebiet allerdings gänzlich unbewohnt zu sein.

Aliza reist also nach Litstein, findet Logis bei Gräfin und Graf Hohensinn und beginnt mit ihren Recherchen. Dabei begegnet sie der eigensinnigen Kristyna in ihrem Haus im Wald ebenso wie dem Eigenbrötler Jakob und dem Trafikanten Peter. Aber vor allem eröffnen sich ihr die wesentlichen Dinge: die Unendlichkeit der Gedanken, die Zartheit und Wucht der Natur und die Kraft der Liebe.

Was macht das Leben aus? Thomas Sautner entführt eine Autorin ins unendliche Labyrinth der Gedanken und lässt sie zwischen den ganz großen Fragen der Existenz wandern.

(Verlagstext)



„Thomas Sautner ist ein maßgeblicher österreichischer Schriftsteller.“

(Heinz Sichrovsky, ORF III erLesen)