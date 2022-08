Literaturfestival 16. Septemberlese in Langenlois

D as erste Herbstwochenende gehört in Langenlois seit vielen Jahren schon einer hochklassigen Mischung aus Literatur, Musik, Wein und Kulinarik. Am 24. und 25. September ist es wieder soweit und Kultur Langenlois lädt zur 16. Auflage des kleinen, aber feinen Festivals „Septemberlese“ und verspricht „Seitenweise Lesefreude“.