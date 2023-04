Naturpark Jauerling ist Motor nachhaltiger Entwicklung in Region

Die Generalversammlung des Vereins Naturparke Niederösterreich fand in St. Pölten statt. Im Fokus stand die Rolle von Niederösterreichs 19 Naturparken bei der nachhaltigen Entwicklung der Regionen.

Motoren guter regionaler Entwicklung

„Naturparke sind die Motoren einer gelungenen Regionalentwicklung, Träger touristischer Angebote, liefern Beiträge zum Gemeinwohl und ermöglichen zivilgesellschaftliches Engagement“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf. In Niederösterreich gibt es 46 Naturpark-Gemeinden mit mehr als 200.000 Bewohnern, die von ihrer Lage in einem oder mehreren Naturparken profitieren. Dies gilt auch für den Naturpark Jauerling, der sich mit seinen Angeboten steigender Beliebtheit erfreut.

Innovative Impulse sind geplant

„Die Naturparke sind in den Regionen gut verankert“, betonte auch Landesrätin Susanne Rosenkranz. „Über eine Million Besucher im Jahr sind in diesen für NÖ wichtigen Einrichtungen zu Gast.“ Dies sei dem Engagement vieler Persönlichkeiten zu verdanken. „Um auch in Zukunft die Regionen weiterhin voranzubringen, werden wir in den nächsten Jahren die Naturparke vor Ort unterstützen und mit ihnen innovative Impulse setzen.“

Schutz, Erholung, Bildung als Säulen

Die Philosophie von Österreichs Naturparken basiert auf den Säulen Schutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung. Dazu kommen Aktivitäten im Klimaschutz und bei der Klimawandelanpassung. All das fließt in die Konzepte ein, welche in Niederösterreichs Naturparken und Naturpark-Gemeinden umgesetzt werden. „Die Naturpark-Gemeinden sind eng in die strategische Entwicklung der Naturparke und die Umsetzung der Konzepte eingebunden“, so Werner Krammer, Obmann des Vereins Naturparke Niederösterreich.

Kinder und Jugendliche im Fokus

Jeder Naturpark arbeite darüber hinaus eng mit den Naturpark-Gemeinden und allen relevanten Interessensgruppen wie Landnutzern, Touristikern und Wirtschaftstreibenden zusammen. Wichtig sei auch die gute Zusammenarbeit mit dem Land Niederösterreich. Das ermöglicht den vielen Besucherinnen und Besuchern unvergessliche Naturerlebnisse. Auf die nächsten Generationen wird auch geachtet: In den 31 Naturpark-Schulen und 10 Naturpark-Kindergärten in Niederösterreich lernen rund 3.300 Kinder und Jugendliche von klein auf die Bedeutung der Natur.

Hoffnung auf Natur-Tourismus

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch erste Ergebnisse des Schwerpunkts „Naturtouristische Angebote in den Naturparken“ präsentiert. Seit einem Jahr widmen sich Niederösterreichs Naturparke der Frage, was den jeweiligen Naturpark ausmacht und wie diese regionalen Besonderheiten in entsprechende Angebote verpackt werden können. Ein Ergebnis sind Erlebniskarten, die vor Ort sowie digital durch die Naturparke führen und auf die Besonderheiten der Natur- und Kulturlandschaften hinweisen.

