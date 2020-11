Seit 17. November sind die Geschäfte in der Innenstadt großteils geschlossen. Lediglich Apotheken, Supermärkte, Bäckereien, Fleischereien, Drogerien und Handyshops sind noch offen. Den Handel, für den das Weihnachtsgeschäft die wichtigste Zeit des Jahres ist, trifft der zweite Lockdown hart.

Der Lockdown hat die Motivation von Stadtmarketing-Chef Horst Berger nicht gebremst. MK

Horst Berger, Chef des Stadtmarketings, rechnet damit, dass die Geschäfte im Durchschnitt 30 Prozent ihres Jahresumsatzes in der Vorweihnachtszeit machen und, dass ein großer Teil davon verloren geht. Die große Sorge ist, dass viele Menschen ihre Weihnachtseinkäufe heuer ins Internet verlagern.

„Mein Appell ist daher ganz klar: Bitte warten Sie noch damit, Geschenke zu besorgen“, hofft Berger auf die Unterstützung der Kremser Unternehmer durch die Bevölkerung. Mit dem Stadtmarketing unternimmt er jedenfalls alles, um zur Geduld anzuregen. Zahlreiche Aktionen sollen die Menschen dazu bewegen, erst nach dem Lockdown, also ab 7. Dezember, Weihnachtsgeschenke zu besorgen.

Weihnachtsbeleuchtung: Neu und verdichtet

Ein optisches Highlight verspricht Berger mit der neuen Weihnachtsbeleuchtung, die dank LED-Leuchten nun auch deutlich energieeffizienter ist. Sie soll am 27. November aufgedreht werden und die Innenstadt noch intensiver als in den vergangenen Jahren zum Erstrahlen bringen.

Die Seile, auf denen die winterlichen Motive angebracht sind, hängen nun im Abstand von 20 Metern, statt wie früher nur alle 40 Meter. Stadtelektriker Reinhard Brückner und sein Team zeichneten für die Montage verantwortlich. Weihnachtsfeeling schaffen sollen auch einige Fotopoints, die über die ganze Landstraße verteilt zu finden sein werden. Eine riesengroße, begehbare Christbaumkugel ist einer davon und soll zu Schnappschüssen einladen.

In Zeiten der Kontaktvermeidung setzt natürlich auch das Stadtmarketing auf digitale Angebote. So bekommen Nutzer der im Sommer lancierten Krems Bonus App in der Adventzeit die doppelten Punkte für ihre Einkäufe in der Innenstadt. Aktuell hat die App übrigens bereits knapp 5.000 User. Wer das Online-Rabattsammlersystem nicht kennt: Die Punkte, die über Einkäufe in den Geschäften generiert werden, bringen ihren Sammlern Ermäßigungen und „Zuckerl“ verschiedenster Art.

Eine neue virtuelle Aktion wird sich im Dezember auch auf der Instagram-Seite des Stadtmarketings finden. Bei einem digitalen Adventkalender gibt es täglich ein Gewinnspiel. Die Preise stellen die Kremser Innenstadtbetriebe zur Verfügung.

Lässt es Corona zu, sind natürlich auch etliche Outdoor-Angebote geplant. Etwa eine Schauschmiede am 11. und 12. Dezember am Dreifaltigkeitsplatz, ein Gastspiel der Alphornbläser am 19. Dezember oder Kutschenfahrten an den Freitagen und Samstagen. Einer wird jedenfalls ganz sicher unterwegs sein: der altbekannte Kremser Weihnachtsmann.