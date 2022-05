Störungen durch große Schiffe in Krems-Stein bald Geschichte

Werbung

Mit dem Dringlichkeitsantrag wegen der Belästigung der Anrainer der Steiner Donaulände durch Kreuzfahrtschiffe blieb die FPÖ im Gemeinderat in der Minderheit. Zugleich gab es für die Betroffenen auch gute Nachrichten.

„Die Schiffe haben die ganze Zeit ihre Dieselaggregate zur Stromversorgung laufen“, berichtete Gemeinderat Werner Friedl in der Begründung des Antrags. Schon vor Jahren habe es Kritik wegen der Emissionen gegeben, und wenngleich diese nach umfangreichen Messungen nicht nachgewiesen werden konnten, seien die Abgase ebenso wie der Lärm doch vermeidbar. „An den Anlegestellen in Wien und Linz gibt es Kraftstrom-Anschlüsse, die die Schiffe nutzen müssen“, berichtete Friedl. Die Umweltgemeinderäte und der Bürgermeister mögen an die viadonau herantreten, um zu erreichen, dass solche Vorkehrungen auch in Stein getroffen werden.

Bald nur mehr: „Willkommen!“

Der Antrag erhielt nicht die nötige Mehrheit. Allerdings hatte Stadtchef Reinhard Resch gleich in seiner ersten Mitteilung an die Mandatare eine positive Nachricht für die Steiner im Talon. Zuerst berichtete er von der Vorgeschichte der Angelegenheit. Die EVN habe die Errichtung der Infrastruktur in der Vergangenheit abgelehnt, weil der Bau zweier Trafostationen bis zu 1,5 Millionen Euro kostet. „Eine von der EU geförderte Initiative hat die Situation zwischenzeitlich verändert“, stellte Resch fest. „Die EVN plant jetzt die Speisung. Die Trafos kommen.“

Arbeiten in Kombination mit Hochwasserschutz-Projekt

Weil alle Arbeiten in Kombination mit den Arbeiten am Hochwasserschutz-Projekt erfolgen müssen, könnte es bis zur Umsetzung noch eine Weile dauern. Es sei aber alles auf Schiene. „Die Kombination mit dem anderen Bauprojekt macht die Sache herausfordernd.“

Ein erfreuliches Detail am Rande war auch in einer anderen die Kreuzfahrtschiffe betreffenden Angelegenheit zu erfahren. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden über Verschmutzungen und eine erhöhte Belastung des Donauwassers durch Fäkalkeime gegeben hatte (die Ursache wurden ebenfalls bei den Kreuzern vermutet), soll auch diese Problematik schon bald erledigt sein. Zugleich mit der Stromversorgung werden die Anlegestellen nämlich auch mit Trinkwasserspeisungs- und Abwasser-Entsorgungsanlagen (für jene Schiffe, die über keine Bordkläranlage verfügen) ausgestattet.

