Das Bauvorhaben „DPU Doctors Club“ auf dem Gelände des ehemaligen Dinstlguts geht in die Realisierungsphase. Seit einigen Wochen schon ist die Baufirma Schütz aus Weißenkirchen am Werken.

Der Abriss der alten Hallen und der Übernahmestelle wurde ja schon im Vorjahr durchgeführt, auch das markante dreigiebelige Gebäude an der Felsmauer gleich bei der Zufahrt – es fungierte als „Verkleidung“ dreier Großtanks – wurde entfernt. An dieser Stelle wird das wohl markanteste neue DPU-Bauwerk errichtet, ein zweieinhalbgeschoßiger Bau in Naturstein, Glas und Holz, in dem eine Bibliothek untergebracht sein wird und der unter anderem zum Teil auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden soll.

Auf dem Gelände verteilt entstehen noch vier weitere Gebäude, die als Wohnungen für Studenten und Professoren konzipiert sind. Planverfasser ist der Luxemburger Architekt Francois Valentiny, der auch das DPU-Gebäude in Krems-Stein entworfen hat. Bestehen bleibt weiterhin der alte Felsenkeller (ehemaliges Presshaus), der unter Denkmalschutz steht.

„Mir ist bewusst, dass ein Bauvorhaben dieser Größe auch Belästigungen für die Bevölkerung, ganz besonders für die Anrainer, bringen wird. Ein gelungenes Gesamt-Bauwerk, belebt mit Professoren und Studenten, soll am Ende aber eine Aufwertung für unsere Gemeinde bringen“, so Bürgermeister Johann Riesenhuber in einer Aussendung.