Seinen Geburtstag kann ein Imbacher (35) in Zukunft zweimal feiern. Ein Datum sollte der 5. Dezember sein. Da überlebte er einen Crash zwischen der Lok, auf der er mitfuhr, und einem ungarischen Lkw mit Verletzungen. Der Vorfall hätte ihn ebenso leicht das Leben kosten können …

Kurz vor 8.30 Uhr stand der Mann als Einweiser auf der Frontseite der Diesellokomotive, die am Gelände der Firma Metadynea in Richtung des sogenannten Tallöl-Übergangs fuhr. Zur gleichen Zeit wollte ein ungarischer Lenker (52) mit einem Sattelschlepper der Firma Gartner die Geleise überqueren.

Weil dem Brummi-Fahrer durch einige in der Nähe abgestellte Güterwaggons der Blick in die Bahnkreuzung nicht möglich war, fuhr er mit dem Lastwagen so weit nach vorne, dass das Führerhaus in den Bereich der Geleise ragte.

Als er den nahenden Zug bemerkte, war es zu spät, um noch rechtzeitig zurückzustoßen. Der Lokführer, ein 45-Jähriger aus Mautern, konnte sein schweres Gefährt ebenfalls nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Bahnbedienstete wäre fast überfahren worden

Der Imbacher wollte seinen Standplatz auf der Lokomotive verlassen und sprang ab. Dabei wurde er vom Lkw auf sein Fahrzeug zurückgedrückt. Nach Meinung von Beobachtern und Ermittlern dürfte ihm das das Leben gerettet haben, weil er sonst unter die Lok gekommen wäre.

Der Mann kam relativ glimpflich davon und wurde vom Roten Kreuz nach der Erstversorgung an Ort und Stelle mit einigen Rippenbrüchen und massiven Prellungen ins Universitätsklinikum Krems eingeliefert.

Der Fahrer des Lkw und der Lokführer blieben unverletzt.