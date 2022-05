"Pint of Science"-Festival auch in Krems

Werbung

Beim rund um den Globus abgehaltenen "Pint of Science"-Festival vom 9. bis 11. Mai tauschen Wissenschafterinnen und Wissenschafter Labor gegen Lokal und ermöglichen Besuchern, nicht nur ihren echten Durst, sondern auch ihren Wissensdurst zu stillen.

In Österreich erhält man in Wien, Innsbruck, Graz und Krems im gemütlichen Rahmen Einblicke in aktuelle Forschungsarbeiten und kann mit den Forschern über ihre Arbeit und deren gesellschaftlichen Dimensionen diskutieren.

Die Themen der Präsentationen reichen von der Erforschung des Mitgefühls mithilfe von Medikamenten über die Suche nach dunkler Materie bis zur Reise in die Welt der Quantencomputer. Vorkenntnisse sind keine notwendig, teilweise sind die Vorträge in Englisch. In Österreich wird das Festival vom gemeinnützigen Verein "Pint of Science Austria" veranstaltet, der von Forschern und Wissenschaftsliebhabern getragen wird.

Das genaue Programm und Tickets gibt es im Internet unter http://www.pintofscience.at

