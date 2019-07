Ein wenig hat es den Anschein, als würde die Junge ÖVP vom eigenen Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko überholt. Wie die NÖN berichtete, hat er ja eine Elektrifizierung der Bahnstrecke Krems – Herzogenburg (der Rest der Strecke nach St. Pölten ist bereits „elektrisch“) bis 2027 angekündigt.

Die Junge ÖVP Krems fordert aber quasi als Zwischenschritt eine sofortige Ökologisierung der Kremser Bahn. Gefordert wird der Austausch der alten Dieselloks zugunsten der neuen ECO-Cityjets der ÖBB.

NOEN Der ECO-Cityjet, hier bei einem „Besuch“ im Kremser Bahnhof, soll raschestmöglich auf der Strecke Krems – St. Pölten zum Einsatz kommen.

„Wir Jungen setzen uns nicht nur für eine Attraktivierung der vielfach durch Schüler und Studenten genutzten Bahnstrecke durch moderne und komfortable Cityjet-Züge ein, sondern auch für die ökologischen Aspekte die damit einhergehen“, so Bezirksobmann Patrick Mitmasser. „Es ist uns ein Anliegen, gleichermaßen umweltschonend wie auch ressourcenschonend voranzugehen.“ Der Einsatz der ECO-Cityjets bringe viele Vorteile (CO 2 -neutraler Transport, moderne Standards (WLAN, Klimatisierung, …).

Eine Abordnung der JVP Krems machte nun mit Schildern am Bahnhof auf die Forderung aufmerksam. Mitmasser: „Der öffentliche Verkehr im Raum Krems ist für uns Junge besonders wichtig, die Forderung der Eco-Cityjets nach St. Pölten ist ein erster Meilenstein in einer Reihe mehrerer innovativer und ökologischer Forderungen, die wir vorbereiten und in den nächsten Monaten lautstark vertreten werden.“