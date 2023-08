FF-Mann als Lebensretter: „Minuten, in denen man nicht überlegt“

Das waren Sekunden, Minuten, in denen man nicht überlegt, sondern rennt und tut“: So beschreibt Lorenz Reisinger (23) seinen „Einsatz“ auf der A1 bei Haag am Sonntagabend, wo er in einer dramatischen Aktion zum Lebensretter avancierte.

A1 bei Haag Ersthelfer retteten zwei Personen aus brennendem Pferde-Transporter

Lkw lag quer über alle drei Spuren

Reisinger, auf der Heimfahrt von einem Landjugend-Entscheid in Haag (er ist ehemaliger sehr engagierter Funktionär bei der LJ NÖ), war soeben auf die Autobahn aufgefahren, vor ihm einige andere Pkws, als sich etwa hundert Meter vor ihm ein Lkw querstellte. Laut Berichten hatte der Lenker eines Pferdetransporters, der leer unterwegs war, vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Fahrzeug stürzte um, blieb auf der Fahrerseite quer über drei Autobahnspuren liegen und begann zu brennen.

Windschutzscheibe eingetreten

Reisinger wählte zuallererst den Notruf, lief dann, ohne viel zu überlegen, mit weiteren stehen gebliebenen Autolenkern nach vorne zum Laster. „Wir haben gesehen, da sind noch Leute drin. Einen Feuerlöscher hab ich nicht gefunden, wir haben auf die Windschutzscheibe eingeschlagen – ich weiß nicht mehr, wie es uns so schnell gelungen ist, das Glas einzutreten“, schildert der 23-Jährige, dass er gemeinsam mit ein paar Ersthelfern die beiden Lkw-Insassen, den Lenker und eine Beifahrerin, die ziemlich schwer verletzt aussah, aus der Fahrerkabine befreien konnte. „Und dann stand das Unfallfahrzeug auch schon voll in Brand, wir sind nur weg von dem Auto“, erinnert sich Reisinger an die wenigen Minuten, die über Leben und Tod entschieden.

Bei der FF Maria Laach oft geübt

Jedenfalls verdanken die beiden Lkw-Insassen dem beherzten Eingreifen der Ersthelfer ihre Rettung – für Reisinger eine Selbstverständlichkeit und auch oft geübt, ist er doch selbst bei der FF Maria Laach als Gruppenkommandant tätig. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand dann rasch unter Kontrolle bringen, Feuerwehrsanitäter versorgen gemeinsam mit dem Rettungsdienst und zwei Notarzt-Teams die Verletzten, die per Hubschrauber bzw. Notarztwagen ins Krankenhaus transportiert wurden.

Der umgestürzte Lastwagen lag quer über alle drei Spuren der A 1. Foto: Doku NÖ