Staatsmeisterschaften im Crosslauf: Annalena Dick holte U14-Gold

Annalena Dick, Schülerin der Sportmittelschule Gföhl, qualifizierte sich Anfang November mit Louisa Luger und Johanna Winkler für den „UNION Sprint und Kondition“ Melk (USKO) als NÖ Mannschafts-Landesmeisterinnen für die Teilnahme an den Crosslauf-Staatsmeisterschaften in Lorüns in Vorarlberg (die NÖN berichtete).

Beim Entscheid der Besten aus ganz Österreich holte das Damen-Trio des USKO Melk Gold – und krönte sich damit zu den Crosslauf-U14-Mannschafts-Staatsmeisterinnen 2022. Silber ging an das Jungdamenteam des Leichtathletik Clubs Attnang Vöcklabruck, Bronze holten die jungen Läuferinnen der Diözesansportgemeinschaft Wien.

