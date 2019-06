Eine Wiederholung des (damals abgelehnten) Dringlichkeitsantrages der FPÖ machte das schlechte Raumklima in der Kremser Sporthalle erneut zum Gespräch. Dort herrschen mitunter „Sauna-Bedingungen“. Im Gegensatz zu 2018 wurde er diesmal angenommen, im Stadtparlament debattiert – und am Ende stand der (mit nur zwei Stimmenthaltungen beschlossene) Auftrag an Stadtchef Reinhard Resch (SPÖ), in dieser Sache tätig zu werden.

Lage gegenüber 2018 völlig unverändert

Die Lage ist die gleiche wie vor einem Jahr. Nicht nur bei fast 2.000 Menschen in der Halle, wie zuletzt bei den Handball-Schlagerspielen, herrschen Bedingungen, die laut FPÖ „den Sportlern, vor allem aber den Kindern nicht mehr zumutbar“ sind. Stickige Luft und Hitze machen zu schaffen.

„Wir wissen jetzt, was zu tun ist, wollten im Vorjahr nicht in ein Projekt eingreifen“, begründete Sport-Stadtrat Albert Kisling (SPÖ) die Wendung. „Es liegt am Gemeinderat, Mittel für nötige Maßnahmen zu beschließen.“ FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz mahnte ebenso wie ihr Fraktionskollege Christoph Hofbauer („Vor einem Jahr wurde uns auch gesagt, das wird eh schon gemacht!“) zur Eile, lediglich KLS-Mandatar Wolfgang Mahrer zeigt sich verwundert: „Da sind schon umfangreiche Planungen nötig! 25 Jahre ist es gegangen, jetzt geht es plötzlich nicht mehr?“

Nach einem Disput zwischen Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (die auf für andere Projekte benötigte Mittel verwies und dabei die Restaurierung der Steiner Pfarrkirche als Beispiel nannte) und FPÖ-Gemeinderat Werner Friedl (der dort engagiert ist), gab es in der Abstimmung ein klares Bekenntnis zu Maßnahmen. Der Zeitpunkt ist allerdings weiterhin offen …