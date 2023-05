Anrainerin verzweifelt: Sausen & Brummen bei Tag und Nacht

Seit August 2022 beschert die BIPA-Filale der Hadersdorferin Elisabeth Regger schlaflose Nächte und Angst vor Gesundheitsschäden. Grund sind Emissionen – Lärm und Schwingungen – der auf dem Dach des Marktes situierten Wärmepumpe.

Störungen auch in der Wohnung

Diese befindet sich in wenigen Metern Entfernung vom Balkon der Wohnung der Frau und läuft laut ihrer Aussage Tag und Nacht. „Es entstehen Brummtöne, die in der Nacht besonders störend sind“, stellt Regger fest. „Ich kann nur mehr mit Kopfhörern einschlafen.“ Nicht nur der Balkon, so die Mieterin, sei für sie nicht mehr benützbar. Auch in der Wohnung, etwa in ihrem Büro direkt gegenüber der Wärmepumpe, gebe es Störungen.

Bei einem Lokalaugenschein mit der BH Krems am 26. Jänner 2023 wurden Probleme festgestellt und die Auflage erteilt, diese innerhalb eines Monats beheben zu lassen. Laut Regger habe sich jedoch nichts zum Besseren geändert. Sie bemerkt schon Zeichen einer Gesundheitsschädigung (hoher Blutdruck, Schlafstörungen, …).

„Sind um gutes Einvernehmen bemüht“

„Wir sind stets bemüht, mit unseren Nachbarn ein gutes Einvernehmen zu haben“, heißt es in einer Stellungnahme der REWE-Group. Man habe ein Schallschutzgutachten „auf unsere Kosten“ beantragt. Gemäß diesem besteht für die Nachbarin durch den Betrieb der Wärmepumpe (weder im Volllast- noch im Halblastbetrieb) eine unzumutbare Immissionsbelastung. Betont wird, dass die Anlage zweimal jährlich durch einen qualifizierten Fachbetrieb gewartet werde – dadurch sei sichergestellt, dass die Anlagen über die gesamte Lebensdauer in einem technisch einwandfreien Zustand bleiben.

Man habe der Behörde bis Ende April die erforderlichen Planungen und Messungen vorlegen müssen. Das sei auch geschehen. „Erst nach gemeinsamer Sichtung der Unterlagen wird über mögliche Verbesserungen der Anlage entschieden. Wir sind aber bemüht, auch in diesem Fall eine gute Lösung für alle Beteiligten zu finden.“

