St. Leonhard/Hw.: „Au-Weh-Weh-Hasen“ für junge Schmerzpatienten

Seit Jänner 2023 lädt Klaudia Brunner jeden ersten Montag im Monat zum „lustigen Nadelklappern“ ins Gasthaus Staar im Wolfshoferamt ein. Die Kunststrickerin entdeckte ihre Begeisterung für die Handarbeit nach der Geburt ihres ersten Kindes wieder: Sie hat zwar in der Schule Grundkenntnisse fürs Häkeln und Stricken erlernt, sich dann aber in der ersten Karenz selbst wieder ins Stricken vertieft und sich Vieles selbst angelernt.

Männer fehlen - und wären herzlich willkommen

Da Handarbeiten in vielen Schulen nicht mehr im Stundenplan steht, entschloss sich die ehemalige Juwelierin nach der Pandemie, ein monatliches Treffen zum Erfahrungsaustausch - à la „Wie strickst du deine Socken?“ - zu organisieren. Auf Idee der Wirtin Rosi Staar-Weber wurde daraus ein regelmäßiger Handarbeitskurs für Kinder - und in Kooperation mit der regionalen Community-Nurse Monika Widhalm auch für Senioren. Aktuell nehmen Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 14 Jahren am monatlichen Treffen teil. Beim Seniorenkurs gibt es vier Damen, die bislang kein Treffen ausfallen ließen. Über männliche Unterstützung würden sich die Damen sehr freuen: „Herren haben wir leider noch nicht - sie sind herzlich willkommen!“, hält Klaudia Brunner lachend fest.

„Au-Weh-Weh-Hasen“ für junge Schmerzpatienten

„Besonders stolz bin ich auf die Kinder im Kurs, die nun schon die ersten Quadrate für unsere 'Au-Weh-Weh-Hasen' stricken können“, so die Handarbeitsbegeisterte. Die „Au-Weh-Weh-Hasen“ werden den Teams der Arztordinationen von Dr. Heidelinde Schuberth in St. Leonhard/Hw. und Dr. Fiona Kirk in Krumau am Kamp zur Verfügung gestellt und dort an Kinder mit Schmerzen als „Trost-Kuscheltier“ verschenkt.

Zusammenarbeit mit der Community Nurse wichtig

Klaudia Brunner wertschätzt die Zusammenarbeit mit der lokalen Community Nurse Monika Widhalm sehr. „Für unsere Senioren ist Handarbeiten eine wertvolle Beschäftigung, um die Motorik zu erhalten, aber auch um gemeinsam beisammen zu sein und zu plaudern“, so Widhalm. So wurde von einer Seniorin die Idee geboren, neben den „Au-Weh-Weh-Hasen“ auch „Grüne Socken“ für die Österreichische Krebshilfe zu stricken. Diese kommen an Krebs erkrankten Frauen, die an ständig kalten Füßen leiden, zu Gute.

Wollspenden erbeten - bitte ins Kisterl werfen!

Brunner betreut die Handarbeitskurse ehrenamtlich, die Teilnahme ist kostenlos. Wollspenden sind jederzeit willkommen: So sind im Gemeindeamt der Marktgemeinden St. Leonhard/Hw. und Krumau am Kamp Wollkisterl aufgestellt, in die Wollreste und -spenden eingeworfen werden können.

Der Handarbeitskurs findet jeden ersten Montag im Monat im Gasthaus Staar im Wolfshoferamt statt: Um 17 Uhr findet die Handarbeitsstunde für Kids statt, um 18.30 Uhr legen die Senioren los. Interessierte sind herzlich willkommen - Voranmeldung erforderlich: 0664/2610663.