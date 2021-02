Christian Braun war einer der längstdienenden Beamten am Magistrat. Nach knapp 40 Jahren in den verschiedensten Abteilungen ist der gebürtige Waldviertler, der auf den Spitznamen „Charly“ hört, in Pension gegangen.

Der 62-Jährige kam damals im Sommer wegen seiner großen Leidenschaft, dem Fußball, nach Krems. Der Kremser Sportclub verpflichtete den Abwehrspieler, der zuvor für den Linzer ASK gespielt hatte. Der gelernte Kaufmann Braun suchte einen Job und bekam am Bauamt des Magistrats eine Anstellung. Anfang der 1990er-Jahre war Braun dann maßgeblich am Aufbau der städtischen Abfallwirtschaft beteiligt.

Knapp 20 Jahre später sammelte er erste Berührungspunkte mit dem Thema Umwelt – ein Bereich, der Braun von Anfang an gepackt hat, wie er erzählt. Als Manager der Klima- und Energiemodellregion (KEM) und Stadtbusbeauftragter hat der 62-Jährige etliche Umweltprojekte ins Leben gerufen. Im Ruhestand will Braun „dem Gedanken verbunden bleiben“.

Brauns Nachfolge in der KEM und als Stadtbusverantwortlicher hat mit Anfang Februar Julia Berthold übernommen, die zuvor bei der Gemeinde Mistelbach tätig war.