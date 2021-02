Nach seinem anfänglichen Schweigen meldet sich Leopold Rohrhofer nun doch zu Wort. „Ich entschuldige mich, wenn ich jemanden gekränkt, beleidigt oder zu Unrecht herabgesetzt habe.“ Wie berichtet wurde der streitbare Magistratsbeamte wegen einer Mail, in der er einem Vorgesetzten Inkompetenz unterstellt hat, beurlaubt. Den 60-Jährigen erwartet ein Disziplinarverfahren.

Gegen den Magistratsbeamten Leopold Rohrhofer läuft ein Disziplinarverfahren. NÖN-Archiv

In der Nachricht, die an Bürgermeister Reinhard Resch, die Vizebürgermeister Erwin Krammer und Eva Hollerer, Magistratsdirektor Karl Hallbauer und zwei Bereichsleiter am Magistrat adressiert war, machte Rohrhofer seinem Unmut im Zusammenhang mit der Nachbesetzung eines Dienstpostens Luft. „Es geht darum, dass Zusagen nicht eingehalten und alle weiteren Schritte hinter meinem Rücken gesetzt worden sind. Ich verstehe, dass Einsparungen notwendig sind, aber ich wurde weder informiert noch gehört.“

Versetzung geht für Rohrhofer "zu weit"

Rohrhofer drohen nun harte Konsequenzen. Dem Vernehmen nach soll er als Amtsleiter abgesetzt werden. Der Stadtsenat soll in einer Sitzung am 24. Februar darüber entscheiden. Die Degradierung würde für Rohrhofer ein geringeres Gehalt und den Verlust aller Zulagen bedeuten. Dass ihm derart harte Konsequenzen drohen, kann der 60-Jährige nicht nachvollziehen und verweist auf seine über 30 Jahre andauernde „pflichtgemäße“ Arbeit für den Magistrat.

Kampflos abtreten will Rohrhofer nicht. „Mir wird vorgeworfen, dass mein Verbleib als Amtsleiter dem öffentlichen Ansehen des Magistrates zuwiderlaufen würde und somit wesentliche Interessen des Dienstbetriebes gefährdet seien.“ Ein Argument, das Rohrhofer nicht gelten lässt: „Wenn Kritik nicht gewünscht ist, ist das das eine. Dass meine Kritik, die ich nicht öffentlich geäußert, sondern an einen kleinen Adressatenkreis gerichtete habe, den Dienstbetrieb gefährde, ist aber reine Spekulation.“ Für ihn gehe die Versetzung „eines unbequemen Beamten, der Dinge deutlicher als andere anspricht, zu weit“.

Streitbarer Rohrhofer wies auch Resch zurecht

Aufgefallen war Rohrhofer in der Vergangenheit stets dadurch, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen – auch gegenüber formell höhergestellten Personen. Vor dem Jahreswechsel wies er etwa Bürgermeister Reinhard Resch über die NÖN darauf hin, dass er nicht befugt sei, für Silvester ein Feuerwerksverbot auszusprechen.

Der Stadtchef soll das als Affront aufgefasst haben. Die NÖN wollte deswegen von Resch wissen, ob die geplante Absetzung Rohrhofers auch eine politische Dimension hat, erreichte ihn aber nicht. Keine Stellungnahme abgeben wollte mit Verweis auf „eine interne dienstrechtliche Angelegenheit“ Magistratsdirektor Karl Hallbauer.