Im Schreiben erfährt der jeweilige Adressat, wann er sich testen lassen kann. Die entsprechenden Vorkehrungen werden aktuell in den Österreichhallen getroffen.

Schreiben geht an alle Kremser

Mit den Massentestungen hofft man, die Covid-19-Pandemie einzudämmen. In den kommenden Tagen geht ein Schreiben der Stadt an jeden einzelnen, der zur Testung zugelassen ist. Dieses Schreiben enthält alle Detailinformationen und den genau zugewiesenen Zeitpunkt der Testung.

Termine werden exakt getaktet

Für diese Testung ist eine Anmeldung notwendig. Diese kann online unter www.testung.at/anmeldung bzw. in Ausnahmefällen telefonisch unter 02732/801-884 (zu Amtszeiten, außer Dienstag) erfolgen. Wichtig ist laut einer Aussendung des Magistrats der Stadt Krems, dass die vorgegebenen Termine möglichst genau eingehalten werden.

Appell an Bürger: "Teilnehmen!"

Magistratsdirektor Karl Hallbauer appelliert an die Bürger: „Bitte nehmen Sie an den Testungen teil, melden Sie sich an halten Sie den zugeteilten Termin genau ein!“ Nur so sei es möglich, lange Wartezeiten und größere Menschenansammlungen zu vermeiden, was wegen der Ansteckungsgefahr kontraproduktiv sei.

Land betreibt Drive-In-Station

Parallel zu den Antigen-Testungen wird schon mit 5. Dezember eine Drive-In-Teststation des Landes in Betrieb gehen (die NÖN berichtete). Hier werden sogenannte PCR-Tests an jenen Personen durchgeführt, die sich über die Nummer 1450 gemeldet haben bzw. von der Behörde (Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat) zugewiesen worden sind. Dies passiert etwa nach einem positiven Antigen-Testergebnis.

Verkehrskonzept für Zufahrt



Bis zu 500 Abstriche können täglich allein bei der PCR-Teststraße abgenommen werden. Bei den Antigen-Testungen in den Österreichhallen werden hingegen täglich sogar mehrere tausend Kandidaten erwartet. Diese Situation stellt die Stadt vor eine verkehrstechnische Herausforderung. Ein Verkehrskonzept für den 12. und 13. Dezember sieht eine Einbahnregelung vor: Die Zufahrt zu Österreichhalle und Sporthalle soll nur über die Ringstraße, Edmund-Hofbauer- und Heinemannstraße möglich sein, die Ausfahrt ausschließlich über die Bertschingerstraße.

Freiwillige Helfer gesucht

Die Sportplatzstraße ist für die PCR-Testungen reserviert. „Steigen Sie, wenn möglich, auf öffentliche Verkehrsmittel um, kommen Sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad“, empfiehlt Hallbauer. „So können wir Staus und damit verbunden lange Wartezeiten vermeiden.“ Die Massentestungen sind mit einem enormen Personalaufwand verbunden. In erster Linie sollen Mitarbeiter des Magistrats im Einsatz sein. Sie erhalten erforderliches Schutzmaterial und Schutzausstattung. Der Einsatz wird mit einer Aufwandsentschädigung abgegolten. ANmeldung per Mail an magdion@krems.gv.at, Telefon 02732/801-220.