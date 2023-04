Babler-Unterstützer freuen sich auf den Tag der Arbeit

Seite heute, Montag, 24. April, läuft die Mitgliederbefragung über den künftigen Parteivorsitzenden bzw. die künftige Parteivorsitzende der SPÖ. Die offizielle Parteilinie in der Bezirksorganisation lautet unverändert: „Wir geben keine Empfehlung ab.“

Keine Wahlempfehlung ausgegeben

Entgegen dem Eindruck beim Besuch „Doskos“ gibt es aber auch in der heimischen SPÖ mehrere Funktionäre, die aus ihrer Vorliebe kein Hehl machen. Klar für den Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sprechen sich beispielsweise immer wieder Mitglieder der SPÖ Paudorf aus. „Wir geben unseren Mitgliedern aber nichts vor“, betont Vorsitzender Andreas Bauer. „Zu sagen, die SPÖ Paudorf sei für Babler, ist sicher falsch.“

Nicht nur Minimalkompromisse

Er selbst habe seine Entscheidung aber für den aktuell im Bundesrat tätigen Stadtchef aus dem Industrieviertel getroffen. „Es geht mir um Haltung. Ich wünsche mir jemanden an der Parteispitze, der die Sozialdemokratie wieder mit Stolz vertritt und nicht immer nur den Minimalkompromiss sucht“, stellt Bauer fest. „Wenn unsere Ziele klar angesprochen werden, werden sich auch die Erfolge wieder einstellen.“ Babler sei ein Mensch, der versprochen habe, alle einzubinden. In der Sozialistischen Internationale verfüge er über gute Kontakte.

„Spricht Sprache der Arbeiter!“

Wichtig ist Bauer auch, dass es bei der Mitgliederbefragung darum gehe, die beste Option zu wählen. Seine Unterstützung richte sich nicht gegen die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner: „Sie hat die Partei damals in einer extrem schwierigen Phase übernommen!“ Bauers Genosse in der Gemeindepartei, Johannes Öllerer, stößt ins selbe Horn wie sein Vorsitzender: „Ich bin für Babler, weil er die Sprache der Arbeiter spricht und konsequent sozialdemokratische Werte vertritt.“ Gerade die Salzburg-Wahl habe gezeigt; dass „auch links von der Mitte Wähler zu gewinnen sind“.

Babler Gastredner bei Maifeier

Genauso wie Vorsitzender Bauer war auch der designierte Bürgermeister-Kandidat der SPÖ Paudorf für die Wahl 2025 auch bei der Doskozil-Veranstaltung in Krems dabei gewesen. Mit Babler wird er am Montag, 1. Mai, in Lerchenfeld wieder zusammentreffen. Dieser ist nämlich der Festredner der Maifeier der heimischen Sozialdemokraten. „Das ist schon vor der Enscheidung, wer als künftiger Bundesparteivorsitzender antreten wird, festgestanden“, betont Bezirksgeschäftsführer Werner Stöberl. Im Zuge des Landtagswahlkampfes war der Traiskirchner Gast bei SPÖ-Bezirkschef Christian Schuh, und zu diesem Anlass sei er auch auf einen Auftritt zum Tag der Arbeit angesprochen worden.

Loyal gegenüber der Vorsitzenden

Stöberl, der zur traditionellen Maifeier der SPÖ-Sektion Krems-Lerchenfeld alle Gruppen im Bezirk eingeladen hat, hält sich in Bezug auf seine Wahl ebenfalls bedeckt. „Ich werde mich dazu sicher nicht äußern, weil ich immer jedem SPÖ-Vorsitzenden gegenüber loyal bin.“ Das ist aktuell - zumindest noch - Pamela Rendi-Wagner. 2018, so Stöberl, sei man froh gewesen, dass sie die Partei in einer schwierigen Situation übernommen habe.

Maifeier der SPÖ Krems-Lerchenfeld

Montag, 1. Mai 2023

9 Uhr: Marsch in Begleitung der Werkskapelle der voestalpine durch Lerchenfeld

ab 10.15 Uhr: Frühschoppen beim Volkshaus

10.30 Uhr: Festrede Andreas Bablers zum 1. Mai

