Kremser Ringstraße nach vier Jahren komplett saniert

Der Straßenbau-Referent des Landes NÖ, Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer, beendete gemeinsam mit dem Kremser Bürgermeister Reinhard Resch und Straßenbau-Direktor Josef Decker das mehrjährige Vorhaben.

In Projekt über zehn Millionen investiert

Daran, dass man trotz Pandemie und Kostensteigerungen sowohl zeitlich als auch bei den Baukosten im Rahmen blieb, darf Bernd Hahslinger vom Magistrat Krems vor den Vorhang gebeten werden. Er fungierte als Planer, Koordinator und zentrale Anlaufstelle, wenn es um organisatorische Maßnahmen ging. Während das Land die Sanierung der Fahrbahn um 820.000 Euro durchführte, bot die Stadt Krems 9,65 Millionen (!) für die Generalsanierung des unter der Straße liegenden Kanals und die Nebenanlagen auf.

Augenmerk lag auf möglichst viel Grün

Letztere sind es, die besonders viel Wohlgefallen erregen. Allein 115.000 Euro gingen aus dem Stadtbudget in die Anschaffung von Bäumen und Pflanzen. Von Anfang an war außerdem (erfolgreich) versucht worden, einen größtmöglichen Teil des alten Baubestandes zu erhalten. Mit dem Abschluss des letzten Teilstücks zwischen der Ferdinand-Porsche-Straße (Mercedes-Händler in Stein) und dem Franz-Zeller-Platz ist die gesamte 1,6 Kilometer lange Ringstraße inklusive ihrer Verlängerung über die Wachaustraße zur Wachaubrücke neu.

„Hauptschlagader“ als „Vorzeigestraße“

„Mit der Fertigstellung der Arbeiten kann der Verkehr auf der Kremser Hauptschlagader wieder ungehindert fließen“, meinte Landesvize Landbauer in Anwesenheit von Vertretern fast aller im Gemeinderat vertretenen Parteien zum Projekt. „Die zentrale Verbindung in Krems von West nach Ost entspricht nun den modernen Verkehrserfordernissen.“ Immerhin 13.500 Fahrzeuge frequentieren die B 35 in diesem Abschnitt. „Ein Meilenstein ist gelungen. Die in Zusammenarbeit mit dem Land NÖ generalsanierte Ringstraße ist eine Vorzeigestraße auf die wir stolz sein können“, freute sich auch Stadtchef Resch.

Lebensader ist nun sicher und attraktiv

Die Modernisierung der Infrastruktur, wie Abwasser- und Trinkwasserleitungen, sowie die Neugestaltung mit mehr Bäumen und Grünflächen „sind außergewöhnlich gut und reibungslos gelungen. Ich spreche allen Beteiligten großen Dank aus, denn gemeinsam haben wir bewiesen, dass wir durch Zusammenarbeit Großes erreichen können.“ Die Modernisierung der „Lebensader-Ringstraße“ sei mit großer Sorgfalt vorbereitet und beispielhaft kommuniziert worden, so der Kremser Bürgermeister: „Wir freuen uns über die attraktive, moderne und sichere Ringstraße!“

Kremser feiern „Mobilitäts-Straßenfest“

Das gute gelingen des Mammut-Projekts der Stadt Krems wird mit einem „Mobilitäts-Straßenfest“ gefeiert. Dazu ist am Sonntag, 1. Oktober, die ganze Kremser Bevölkerung eingeladen. Von 10 bis 20 Uhr wird an diesem Tag die Ringstraße zwischen Stadtpark und NÖ Landesgalerie zum Festgelände. Musik, Kulinarik und ein buntes Programm für Jung und Alt werden für Kurzweil der Besucher sorgen.