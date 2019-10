Mit ihren 900 Mitgliedswinzern, 1.200 Hektar Rebfläche und 90 Mitarbeitern gehören die Winzer Krems zu den wichtigsten Playern im Weinbau. Um den Betrieb zukunftsfit zu machen, wird in der Sandgrube 13 jetzt viel Geld in die Hand genommen.

Die Erneuerung der Keller, der Weinabfüllung und des Flaschenlagers kostet rund 37 Millionen Euro. Es ist das größte Investitionsprogramm in der Geschichte des Weinguts.

Neuerungen im Sinne der Nachhaltigkeit

Nachdem schon im August mit dem Abbruch der alten Keller und Lagerhallen der Startschuss für das Mammutprojekt gefallen war, fand in der Vorwoche der Spatenstich statt. In einem ersten Schritt werden rund zwölf Millionen Euro in einen neuen Gär- und Lagerkeller investiert, der schon zur Ernte 2020 zum Einsatz kommen soll.

Der Abschluss aller Arbeiten ist für das Jahr 2024 geplant. Viel Acht wird bis dahin auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Es werde kein Grünland verbaut, heißt es seitens der Winzer Krems, sondern ausschließlich bestehende Flächen genutzt. Auch ein Teil der umfassenden Neuerungen: eine Photovoltaikanlage.

Tageslicht für die Mitarbeiter

„Qualität steht bei uns an erster Stelle. Wir müssen sicherstellen, dass wir bei veränderten klimatischen Bedingungen auch in Zukunft unsere weltweit bekannten, fruchtigen Weiß- und Rotweine optimal vinifizieren können“, erklärt Geschäftsführer Ludwig Holzer den Bedarf für die Investitionen.

Freuen dürften sich auch seine Mitarbeiter. Mit dem Neubau gehe eine große Arbeitsplatzverbesserung einher, zum Beispiel durch die Beleuchtung des Kellers mit Tageslicht.

"Sandgrube 13 ein wichtiger Imageträger"

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf betonte den Stellenwert der Winzer Krems für das Land: „Die Sandgrube 13 ist ein wichtiger Imageträger und Wirtschaftsmotor für Niederösterreich.

Mit dieser Investition wird ein essenzieller Schritt für die künftigen Erfolge der Winzer Krems gesetzt und damit unser internationales Aushängeschild für Niederösterreich nachhaltig gefestigt."